En la época de Navidad sacamos nuestras mejores galas: lentejuelas, encajes, transparencias… pero si hay una persona que nos inspira sin lugar a dudas en los estilismos de Fin de Año es sin duda Cristina Pedroche, gran amante y seguidora de las transparencias, que cada 31 de diciembre despide el año desde la Puerta del Sol con sus looks más arriesgados. Pero si hay otra persona que le sigue de cerca (aunque no tan cerca) es la reina Letizia, que en más de una ocasión ha mostrado su lado más sensual gracias a las transparencias.

1 La Habana 13 de noviembre Durante su viaje oficial a Cuba, Letizia sorprendió con un vestido de Maje con mangas de tul y gran lazada al cuello. Una de sus versiones más románticas en cuestiones de transparencias. 2 Corea, en octubre Un mes antes durante otro viaje oficial a Corea, la Reina añadió a su armario este delicado vestido de Temperley London en el que las transparencias jugaban un papel muy importante en la zona del escote. 3 Día de la Hispanidad Otro de los estilismos más delicados que hemos visto a la monarca fue el pasado 12 de octubre. Letizia apostó por un Felipe Varela con mangas transparentes y detalles bordados de mariposas. 4 En febrero de 2019 Con mucho menos acierto, Letizia apostó a principios de este año por una blusa negra transparente a la que parece que le añadió un sujetador en blanco… el resultado final fue horroroso. 5 Diciembre de 2019 Para el concierto del 40 aniversario de la Constitución, Letizia sorprendió con uno de los looks más sexys de los últimos tiempos con un vestido midi en tono azul oscuro, con falda plisada y que luce un pronunciado escote cubierto recubierto de un fino bordado que acaba en cuello mao. 6 En noviembre de 2016 Durante un viaje a Portugal, la Reina sacó la artillería pesada en la cena de gala, que tuvo lugar en el Palacio de los duques de Braganza. En esta ocasión recuperó el vestido de gala de Carolina Herrera New York que lució en su primera cena como Reina en honor a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 7 Un vestido de cuento en Portugal Durante el mismo viaje a Portugal que el look anterior, Letizia se vistió de princesa moderna con un vestido corto firmado por Felipe Varela, su diseñador de cabecera, que dejó el escote y sus mangas vistas por el tejido transparente. 8 Su look más sexy Si hay una vez que vimos a la Reina sexy, pero sexy de verdad, fue para acudir a la Ópera en el Teatro Real para celebrar su 44 cumpleaños. Eligió un LBD sexy y elegante a la vez, de la colección pre-fall ‘Cristal Army’ de Felipe Varela. 9 En Washington Durante su viaje oficial a Estados Unidos en 2017, Letizia volvió a presumir de brazos, una de sus partes favoritas para mostrar, con este vestido también de Felipe Varela. 10 Unos años más atrás, en 2013, los Reyes acudieron a la coronación de Guillermo como Rey de Holanda. 11 En Holanda Un día antes también asistieron a la cena de gala previa a esta celebración. Como no, confió en Felipe Varela para la ocasión y como no, con un diseño repleto de transparencias en las mangas y el escote. 12 Premios Princesa de Asturias Ese mismo año, en 2013, para los Premiso Princesa de Asturias, apostó por un mini vestido burdeos de su modisto favorito con el mismo diseño que los anteriores. 13 Un escote en la espalda de vértigo Durante el viaje oficial a Estados Unidos, en Florida, sorprendió con este escotazo de transparencias en la espalda que no dejó indiferente a nadie. 14 Las camisetas no son su gran acierto