7 El talante sereno de Felipe

Otra de las anécdotas que relata José Bono en su libro cuenta cómo reaccionó el rey después de que se emitiera una serie de televisión sobre la Familia Real en Telecinco. Así fue el encuentro: «Ni he querido verla, ni he querido que me manden guión alguno. Pretenden presentarme enfrentado al rey y dándole un ultimátum. Para que yo haga eso, tendría que volver a nacer. No cabe en mí una postura de esa naturaleza contra el rey».