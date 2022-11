La Reina Letizia no tenía agendada una salida para este domingo 6 de noviembre, motivo por el cual había pasado desapercibida su presencia en el Pabellón número 9 de IFEMA, donde tenía lugar BioCultura, una feria especializada en productos ecológicos y de consumo responsable. Un año más, la mujer del Rey Felipe no ha querido perderse este evento por el que siente un especial interés personal y es que conocida es su pasión por cuidar lo que come tanto ella como su familia, no solo para cuidar su cuerpo para lucir espectacular, sino también su organismo desde dentro para prevenir enfermedades y diversos desórdenes. Su aparición fue sorpresa, nadie la esperaba o, al menos, no se hizo pública su intención de pasear por los distintos stands de la feria alimentaria, que recorrió interesándose por algunos de sus productos. Incluso se llevó algunos a casa para degustar más cómodamente.

Con un look de lo más casual, formado por un jersey a rayas y unos vaqueros, la Reina Letizia disfrutó de las novedades en el campo de los productos ecológicos y del respeto del medio ambiente por parte de agricultores y fabricantes. Pero hubo un puesto que le llamó más la atención que otros, donde estuvo hablando cordialmente con el dueño, como así después se ha conocido mediante las redes sociales: “Hemos tenido la oportunidad de ofrecer un lote de nuestros productos ecológicos a doña Letizia. Un bonito cierre para esta feria en la que habéis agotado todas las existencias”, escribía el responsable de Embutidos Luis Gil, compartiendo una fotografía del momento en el que le entregan un lote de embutidos ecológicos.

La Reina Letizia también tuvo la oportunidad de conocer los beneficios de los productos realizados con coco en el stand de Dr. Goerg, donde se destaca que desarrollan un comercio justo basado en productos completamente naturales, veganos, sin aceite de palma, ni azúcares industriales ni aditivos artificiales. Charló con las responsables del stand, descubrió más bondades sobre esta línea de alimentación y, de paso, no dudó en hacerse una fotografía para inmortalizar el momento, lo que después fue a parar a las redes sociales, dejando constancia de la presencia de la consorte real en este recinto, cita que se encontraba en su agenda privada, fuera de la oficial.

También se dejó fotografiar hablando con la dueña de la colección de artesanía TicSilver, que trabaja con piezas de plata realizadas en filigrana cordobesa y charra, además con otros materiales naturales como la madera y el acero. Una fotografía que nos deja ver que la Reina Letizia cayó en la tentación y se llevó algún artículo durante su visita, aunque no se sabe de qué stand podría tratarse, pues en la bolsa de papel marrón no hay membrete de la compañía que desvele qué le había llamado la atención.