La Princesa Leonor cumplió 16 años el pasado 31 de octubre, una edad perfecta que ha significado su eclosión como heredera en un año lleno de cambios trascendentales para ella. Leonor ha despegado, ¡y cómo!

Una evolución prodigiosa que ha quedado patente en estos últimos doce meses: la hemos visto debutar en solitario, también ha acompañado a su hermana menor, la Infanta Sofía, en un acto ecológico, ha seguido presidiendo los distintos premios que llevan su nombre, hemos escuchado su voz más madura en varios discursos… Y, sobre todo, ha emprendido el vuelo.

Desde septiembre cursa el bachillerato en el internado UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) y se las tiene que apañar ‘sola’. Este ha sido el gran cambio sustancial de una vida que, hasta la fecha, había estado súper protegida por sus padres, los Reyes Felipe y Letizia.

Esto no quiere decir que se escape a su mirada, para nada, pero sí es cierto que ya no la guían de su mano constantemente. Leonor ya no es una niña y ahora la adolescente va perfilando su nuevo lugar. Más independiente, más autónoma y mostrando cada vez más su propia personalidad.

Leonor se muestra como una joven responsable y muy consciente de su papel presente y futuro, para el que se está preparando a fondo. Escuchar su perfecto acento en inglés es solo un indicativo.

Son muchos los retos a los que se enfrenta como heredera al Trono. Y cada año irán a más, como es lógico, con un antes y un después cuando alcance la mayoría de edad. Este 2022 continuará centrada sobre todo en sus estudios en el extranjero, con ocasionales visitas a España para ver a su familia y cumplir con algunos compromisos oficiales para los que se sigue contando con ella.

En estos momentos se encuentra en España disfrutando de sus vacaciones de Navidad. Aún no se la ha visto en público, lo cual no deja de llamar la atención, pero no perdemos la esperanza de que nos ‘sorprenda’ estos días acudiendo a algún espectáculo teatral, concierto, cine o salidas similares. Hay mucha más vida fuera de La Zarzuela… La última imagen que tenemos de ella es posando para la tradicional felicitación navideña de la Familia Real en los jardines de La Zarzuela. El regreso de la hija pródiga. Su sonrisa lo decía todo.

De momento, hemos de resaltar su prodigiosa evolución durante este 2021 que termina. No solo en cuanto a su actitud, más segura y profesional, sino también físicamente. La Princesa Leonor está más mayor; agita su larga melena rubia, sonríe y pisa muy fuerte. Así la hemos visto, mes a mes…