Las románticas vacaciones de Froilán y Mar Torres en Alicante

A principios del mes de junio se conoció que #Froilán, el sobrino del rey #FelipeVI, y Mar Torres, nieta del empresario Tomás Fuertes, volvían a estar juntos tras haber pasado unos meses separados. Parece que el #verano está sentando muy bien a la joven pareja, ya que han podido ser vistos estos días por la Dehesa de #Campoamor, en #OrihuelaCosta. Froilán y Mar, como dos veraneantes más, han bajado a una de las #playas de la zona y han podido ser vistos por los vecinos de la zona. El nieto preferido de los reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, lucía un bañador azul claro, mientras que su novia llevaba un bikini rojo. . . . Más fotos 📸 en nuestra web.