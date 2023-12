La Reina Sofía prepara un fiestón de cumpleaños a la Infanta Elena por su 60 cumpleaños

El 20 de diciembre es un día importante para la Infanta Elena. Cumplirá 60 años días antes de dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Una fecha clave que la hija de Don Juan Carlos y Doña Sofía pretende celebrar por todo lo alto y rodeada de su familia y amigos. Esta celebración tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela y la Reina Sofía es clave en este día, ya que está siendo la encargada de preparar y organizar todo. Hay que recordar que mientras el Rey Juan Carlos está instalado en Abu Dabi desde agosto de 2020, la Reina emérita continúa su vida en Zarzuela, cerca de su hijo, el Rey Felipe VI.

Es ahí donde precisamente quiere la Infanta Elena celebrar su cumpleaños. Por este motivo, la Reina Sofía está ejerciendo de organizadora y está preparando todo para el almuerzo íntimo y familiar del que va a disfrutar la primogénita de los Reyes eméritos. Nada hace más feliz a la Infanta Elena que reunir a todos sus seres queridos en un día tan especial para ella. Y es que no solo estará su madre, también su padre, el Rey Juan Carlos, con el que mantiene una relación especial desde siempre.

La Reina Sofía organiza todos los detalles para la fiesta de cumpleaños de la Infanta Elena

Este almuerzo íntimo no solo permitirá celebrar su cumpleaños, también posibilitará que la familia se vuelve a reunir después de mucho tiempo sin verse. Ha sido un año complicado para los eméritos. Y es que mientras el Rey continúa haciendo su vida fuera de España. Desde allí tiene que lidiar con las demoledoras palabras que ha dado Ángel Cristo Jr. sobre los encuentros de este con su madre, Bárbara Rey. Por su parte, Doña Sofía todavía está inmersa en el duelo por la muerte de su hermano, Constantino de Grecia.

Aunque en un principio se pensaba que la celebración iba a tener lugar en el norte de España para que Don Juan Carlos no tuviera que pisar Madrid, finalmente se ha conocido que no, que la cita tendrá lugar en la capital española, ya que la Infanta Elena quiere no solo estar con su padre, también con otros familiares y amigos a los que se les hace más sencillo estar presente si se celebra en el Palacio de la Zarzuela.

Froilán y Victoria Federica estarán junto a su madre el día de esta celebración

Como no podía ser de otra manera, estarán presentes también sus hijos, Froilán, que volverá a España procedente de Abu Dabi para reunirse con su madre. Hizo lo mismo para estar con su prima, la Princesa Leonor, en la celebración de su 18 cumpleaños, que coincidió precisamente con la jura de la Constitución de la futura Reina de España. Por su parte, también estará junto a ella su hija, Victoria Federica, que habrá hecho un hueco en su apretada agenda para estar con su madre en un día tan especial para ella.

No faltará tampoco su hermana, la Infanta Cristina. No queda claro si los hijos de esta acudirán al completo a esta cita, aunque todo hace indicar que sí. A los que seguro podremos ver por el Palacio de la Zarzuela será a Irene Urdangarín, que también acudió a la fiesta de cumpleaños de la Princesa Leonor, y su hermano, Pablo, que vive en Barcelona. Esto le hace más fácil viajar hasta Madrid para estar junto a su tía. Sin embargo, la presencia de Juan y Miguel estará más complicada, ya que viven en la actualidad en Reino Unido. Pero, ¿qué ocurrirá con Felipe, Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que precisamente está en Gales estudiando el Bachillerato?