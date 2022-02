Ayer la Reina Letizia retomó su agenda oficial presidiendo dos audiencias en el palacio de La Zarzuela. En la segunda de ellas recibió a una representación del comité editorial del diario 65yMás.com, que está enfocado a las personas mayores.

Entre los asistentes se encontraba el prestigioso periodista Fernando Ónega, cuyo historial profesional es de sobra conocido tras décadas ejerciendo en los medios de forma impecable. Aunque ahora quizás muchos lo conocen como ‘el padre de’ Sonsoles Ónega, presentadora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’, él es un auténtico maestro en lo suyo.

Se da la circunstancia de que Sonsoles es una de las amigas íntimas de la Reina. Un círculo exclusivo que debe labrarse a base de discreción, como es lógico. La periodista de Telecinco nunca alardea de ello (lo cual sería cavar un hoyo en su contra), pero su amistad existe, es firme y se vive de puertas para adentro.

No era la primera vez que Letizia y Fernando Ónega se veían, por supuesto. A lo largo de estos años han coincidido en numerosos eventos periodísticos y de otra índole, pero no hay duda de que este cara a cara con el patriarca Ónega venía cargado de un significado emocional extra.

También debemos resaltar la conexión del periodista con el Rey Juan Carlos, ya desde los tiempos de la Transición, que él vivió y contó como cronista en primera persona. Incluso llegó a ocuparse de los discursos del entonces presidente Adolfo Suárez.

El veterano periodista, de 74 años, ha querido compartir cómo ha sido esa experiencia en palacio y en un breve artículo de opinión en 65 y Más, Fernando Ónega asegura: «Si alguien me hubiera preguntado ayer por Doña Letizia, le habría respondido escuetamente: Tenemos reina».

Como él mismo dice, no se suele comentar en los medios el contenido de las audiencias de los Reyes, que queda en el ‘off the record’. Si bien él «como periodista, no me resigno a silenciar los calificativos que creo que merece después de la amplia conversación con este diario».

Hay que recordar que tras el posado de familia inicial y los cordiales saludos, la Reina Letizia se sentó en corrillo con sus invitados para charlar y ponerse al día de su labor. La consorte llevaba los deberes hechos, como acostumbra, sosteniendo en sus manos unos papeles con post it.

Hablábamos de calificativos y así es cómo ve Fernando Ónega a Doña Letizia: «Cercana, amable, trabajadora, sensible, paciente, documentada, conocedora de la realidad de la gente que recibe».

Y añade: «Le puedo decir al colectivo de mayores de este país: tenéis, tenemos, una gran defensora en la Familia Real. No sé si tanto como su marido, pero al menos igual. Preocupada por el aprovechamiento del talento senior; receptiva ante los problemas del edadismo, de la soledad o de la brecha tecnológica; y lectora de este diario, lo cual nos llena de orgullo. Pero nos llena, sobre todo, de esperanza. Y de confianza, ese valor que tanto falta en este país».