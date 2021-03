La infanta Cristina y la infanta Elena han emitido un comunicado tras publicarse que se han vacunado en Abu Dhabi. Estas son sus explicaciones.

La visita de las infantas Cristina y Elena a Abu Dhabi no solo habían sido para ver a su padre, el Rey Juan Carlos, también para vacunarse frente al coronavirus. A pesar de que durante la mañana no han querido ni confirmar ni desmentir si se habían vacunado fuera de España, tal y como se había publicado, ha sido horas después cuando han emitido un comunicado en el que lo confirman. A pesar de que en nuestro país ni por su edad ni por su profesión habrían accedido todavía a la primera dosis, ambas ya están protegidas frente al virus, un hecho sobre el que se han querido explicar tras la polémica. «Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración«, comienzan diciendo en este escrito firmado por ellas.

Vídeo: Europa Press

«Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido«, finalizan. Un argumento que no ha convencido a muchos y que ha provocado que de nuevo la Casa Real vuelva a estar en el ojo del huracán. Este martes Zarzuela era preguntada por este asunto, sin embargo, no querían responder a ello, pues la infanta Cristina y Elena no pertenecen a la familia real desde el año 2014. Lo que sí quisieron dejar claro es que tanto el Rey Felipe como doña Letizia y sus hijas esperarán a que les corresponda.

A pesar de que en nuestro país todavía no le correspondería a ninguna de ellas haber recibido la primera dosis, ya que ni trabajan en residencias, ni tienen más de 80 años, ni son personal sanitario, ni trabajan en Educación o en las Fuerzas de Seguridad, han desvelado que en febrero fueron vacunadas. Mientras la Infanta Elena ya ha viajado hasta en dos ocasiones, para la Infanta Cristina era la primera, siendo este último viaje en común cuando las dos han aprovechado para ponerse esta protección que de estar en España todavía no habrían recibido.

Las colas sanitarias son muy grandes, por lo que es una incógnita cuando ciertos segmentos de edad podrán tener su primera dosis contra el covid. Este escenario ha hecho estallar a muchos en redes contra ellas, ya que no consideran que sea ético acceder a esa vacunación. Aunque hay muchas agencias de viajes que están organizando paquetes en los que te ofrecen turismo de lujo más vacuna contra la covid, todo ello por un ‘módico precio’ de 45.000 euros. Tal fue el escándalo que provocó esta información que, por ejemplo, la Oficina de Turismo de Dubai desmintió que eso fuera cierto, recalcando que tan solo tendrían acceso a la vacuna si fueras ciudadano. «Solo los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos con un documento de identidad de los EAU pueden tener acceso a la vacuna en Dubái y en los Emiratos», dijeron.