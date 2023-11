Para algunos asistentes, la fiesta privada por el cumpleaños de la Princesa Leonor en El Pardo se alargó. Unos días después de la celebración familiar y amistosa se daba a conocer que Froilán de Marichalar, Irene y Miguel Urdangarin habían continuado con una salida de ocio posterior a su encuentro con el resto de miembros de la Familia Real. Sin embargo, lo que nadie había podido llegar a imaginar es que la Infanta Sofía también llevó a cabo un plan paralelo a los festejos por la mayoría de edad de su hermana.

Tal y como se ha revelado en ‘Vamos a ver’, la Infanta Sofía y la Reina Letizia salieron de manera conjunta del Palacio de El Pardo: “Sorprendió mucho, fueron las primeras en marcharse tras la salida de Don Juan Carlos y lo hicieron de una forma diferente a cómo habían llegado”, ha comenzado indicando. Y es que, “llegaron todos en un coche, donde iban los Reyes y sus hijas en el asiento de atrás. Luego, se fue la Reina Letizia con su hija Sofía de copiloto, fueron las primeras en marcharse”, ha continuado Sandra Aladro.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes esta información generaba un gran interés entre sus compañeros de plató, que se han interesado aún más por esta anécdota: “La Infanta Sofía se fue con su madre, tenía una fiesta, una cita y tuvieron que hacer una parada en Zarzuela para coger el disfraz (…) Era una fiesta de disfraces en casa de un amigo que está estudiando con ella en Gales, tiene como ella 15 días de vacaciones en Madrid, era una fiesta privada, había que ir disfrazados. La Infanta Sofía iba disfrazada de cowboy, con un sombrero vaquero y una minifalda”, ha contado la periodista.

Con sombrero vaquero y minifalda: el disfraz escogido por la Infanta Sofía en Halloween

De esta manera se deja entrever que la hija menor de Felipe VI se ha integrado a la perfección en el UWC Atlantic College de Gales y junto a sus compañeros, con quienes pasa tiempo incluso en vacaciones: “La fiesta fue en casa del chico, que estaba en el barrio de Hortaleza, Sofía siempre estuvo muy rodeada de gente, protegida, había personas a las que no conocía, por lo que estaba rodeada por gente de su círculo (…) Fue la Reina Letizia la encargada de llevar a su hija a cambiarse para que acudiese a la fiesta”, ha zanjado la comunicadora.

Con estas palabras, se demuestra que la consorte española estaba en todo momento de acuerdo con que su hija menor estuviera presente en esta celebración, aunque para ello tuviera que abandonar antes de lo previsto el festejo con motivo del 18 cumpleaños de su hermana. Aun así, todo apunta a que la Princesa Leonor también hizo un plan aparte tras reunirse con sus más allegados.

El plan con amigos de la Princesa Leonor tras cumplir 18 años

Sandra Aladro también ha hablado sobre la fiesta posterior de la heredera al trono en ‘Vamos a ver’: “Nadie la vio salir, no iba en el coche con su madre y su hermana, tampoco iba con su padre… Y es verdad que en El Pardo no quedó nadie, aquello se cerro (…) Intuyo que los amigos de Leonor tuvieran un plan conjunto en otro lugar… Ella cumplió con la familia y luego se fue de fiesta”, ha indicado. Algo que no resultaría en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la joven ya ha cumplido la mayoría de edad. Aun así, ha intentado preservar en todo momento su intimidad y mantener estas celebraciones de ocio en la más absoluta intimidad, para que así no trascienda ningún detalle que pudiera dejarla en un lugar comprometido.

Quienes no se han escondido han sido sus primos. Han salido a la luz tanto imágenes como vídeos en los que el hijo de la Infanta Elena y algunos de los hijos de la Infanta Cristina disfrutan al máximo de la noche de Halloween en una de las discotecas más exclusivas de la capital. Todo apunta a que la relación entre ellos es excepcional, razón por la que, después de reencontrarse con la Familia del Rey, quisieron vivir en primera persona la noche madrileña.