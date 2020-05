Días después de que se decretara el estado de alarma esta revista encontró el paradero de Victoria Federica. Una fotografía en un supermercado ubicado en un pueblo de Jaén desvelaba dónde se encontraba y cuál era su refugio para vivir recluida la crisis sanitaria. El lugar escogido era Villacarrillo, una localidad de menos de 11.000 habitantes censados. Su compañía para pasar el confinamiento no era otra que su pareja, Jorge Bárcenas, y su amigo, Ángel Rodríguez-Avial Colodro. La intención de los tres era aislarse en ‘El Derramadero‘, la finca que posee la familia de este último a las afueras del pueblo y así lo hicieron desde mediados de marzo. Sin embargo, el hecho de que esta ciudad andaluza haya pasado a la fase uno ha permitido tanto a la nieta del rey Juan Carlos como a sus acompañantes tener más libertad en su día a día. ¿Lo primero que hicieron? Ir a un salón de peluquería de Villacarrillo, donde Victoria Federica y su chico compartieron confidencias que SEMANA ahora publica en exclusiva.

Como el resto de clientes y dada la situación actual, pidieron cita previa para cortarse el cabello en un sitio de confianza. Las puertas de las peluquerías habían estado cerradas a cal y canto durante el confinamiento, por lo que rogaron un hueco, aunque fuera a última hora. Casi a las diez de la noche se acercaron a ‘Peluquería Abigail‘, instante en el que su propietaria vio entrar por la puerta a Jorge Bárcenas, Victoria Federica y su amigo Ángel. Abigail, que así se llama su dueña y peluquera, no pudo evitar sorprenderse, pero en todo momento trató de que Victoria Federica se sintiera cómoda, al igual que el resto de clientes. «Iba vestida muy sencilla. Cuando ella llegó, intentó pasar desapercibida y que nadie nos diéramos cuenta. Llevaba el pelo hacia delante, quizás intentando taparse, y se sentó en el sillón al lado de su amigo e intentó que no se la reconociera. Yo le pregunté que cómo estaban llevando todo por aquí», comienza diciendo, con mucha admiración hacia ella, la propietaria del salón a esta revista.

Llamó la atención su presencia y, a pesar de que intentó que ‘Vic’ pasara por sus manos de experta capilar, finalmente no fue posible. Ella tan solo había acudido como acompañante de su chico y así lo mantuvo hasta el final. «Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le insistí en que se cortara un poquito las puntas, pero me dijo que no. Me pareció muy respetuosa y muy agradable», asegura Abigail a este medio. Eso sí, ejerció como asesora de imagen de su pareja y le dio consejos abiertamente sobre su corte de pelo. «A ella se le nota que quizás le da más igual su cabello, pero estuvo muy pendiente del corte de su novio. Ella le asesoró porque él le preguntaba ‘¿Así Victoria? ¿Tú qué dices?’ y ella decía ‘no…córtate un poquito más’. Estuvo detrás de él como asesora de imagen de Jorge», dice Abigail.

«Victoria Federica es una chica encantadora»

Minutos después la joven hizo gala de su naturalidad, reveló cómo estaba siendo esta etapa alejada para ella e inclusive aceptó una fotografía para las redes sociales de la peluquería. «Le pregunté qué tal en el pueblo y me dijo que muy bien. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda», añade. En ella, se ve a Victoria Federica con un look sport y una amplia sonrisa que refleja lo sosegada y tranquila que estaba en ese momento. Posa junto Abigail, que tras su visita quiso agradecérselo públicamente. «Gracias por la visita. Una niña de lo más dulce y encantadora. Disfruta de tu visita por Villacarrillo», es el mensaje que reza junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Que todo esto pase ya🙏🏼❤️ Una publicación compartida de 🇪🇸Victoria De Marichalar🇪🇸 (@vicmarichalar) el 14 May, 2020 a las 12:34 PDT

Para ella, su pareja y su amigo este es el lugar perfecto y los tres se encuentran encantados con la decisión de estar recluidos en Jaén. «Están muy a gusto en el pueblo. Me dijeron que estaban en casa, que menos mal que están aquí porque en su ciudad tendrían que haber estado dentro de sus pisos y aquí pueden ir a pasear por las olivas o por el carril«, comentan desde la peluquería. Confidencias inéditas que ven la luz en SEMANA y en las que también hubo lugar para las preocupaciones. El trabajo de muchísimos españoles se ha visto detenido para muchos de ellos, se han cancelado proyectos o han cerrado negocios. Unas consecuencias que está viviendo Jorge Bárcenas como DJ en primera persona. «Bárcenas me dijo que estaba preocupado por cómo se iba a desarrollar todo esto porque él tenía una campaña tremenda que me estuvo contando y tenía mucho trabajo, pero ahora está todo en el aire», dice Abigail. Y es que eran varias las actuaciones musicales en las que tendría un gran peso la pareja de Victoria Federica, pero todas se cancelaron ‘in extremis’. Esta situación les preocupa, pero ahora tratan de disfrutar del día a día mientras España continúa avanzando de fase y recupera poco a poco esa normalidad que tanto ansiamos.