La tía de la Reina Letizia, Henar Ortiz, vuelve a la carga haciendo suyo la variación del dicho de que “Año Nuevo, polémica nueva”. La empresaria asturiana es muy activa en las redes sociales, medio por el cual suele dejar muy presente su opinión sobre cuestiones de actualidad política y social. También deja clara su postura antimonárquica, a pesar de que su sobrina es la cara visible de la institución tras convertirse en la consorte del Rey Felipe VI.

Leer más: lo que opina Henar Ortiz sobre el exmarido de Letizia

Henar Ortiz ha vuelto a dejar muestras de su deseo de que se instaure en España un sistema republicano y que los Borbón dejen de formar parte de la organización del Estado. Lo ha hecho retuiteado un directo hashtag que no deja lugar a dudad: #2019SinBorbones. Un mero clic que hace que su opinión sobre la Monarquía se convierta de nuevo en una polémica que no solo pone en aprietos a los miembros de la Familia Real, sino también a su propio hermano, Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, quien ha tratado por todos los medios que las opiniones de su hermana pequeña no le salpicasen.

Henar Ortiz ya ha plasmado en diversas entrevistas o manifestaciones en las redes sociales que no descansará hasta que la Monarquía caiga en España. Su mayor deseo es ver una tercera república en nuestro país, a pesar de que esto implique mandar a su sobrina al exilio.

Ya decía Henar Ortiz que su familia era “sencilla y republicana”, algo que ya puso en aprietos a la Reina Letizia y que le situó en el ojo del huracán al ponerse en entredicho su compromiso con la Corona. Por fortuna, la consorte real salió airosa de estas polémica y con el tiempo se ha demostrado que es capaz de cualquier sacrificio con tal de que la institución que representa no se resienta de los embistes injustificados de su familia.

Más contenido .....