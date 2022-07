Los Premios Internacionales de Periodismo de ABC “Mariano de Cavia”, “Luca de Tena” y “Mingote” es una de las citas favoritas de la Reina Letizia debido a su vinculación al mundo de la comunicación. Sin embargo, en esta edición le toca perderse su cita favorito tras haber dado positivo en Covid después de los Premios Princesa de Girona. A pesar de que la Reina no ha podido acudir a la cena y entrega de premios, el Rey Felipe entrega estos galardones, que reconocen la trayectoria profesional y los mejores trabajos periodísticos publicados por empresas editoras en sus medios, en las categorías habituales de periodismo, periodismo gráfico o dibujo.

En estos premios, la Reina siempre ha sacado sus looks más aplaudidos y atrevidos, como su vestido de rayas brillantes de Nina Ricci que lució en el año 2016; o el vestido de flecos negro y escote de redecilla de Hugo Boss que llevó en el 2019. Sin embargo, este año nos quedamos sin ver el modelito que lucirá la Reina y es el Rey Felipe el que acude en solitario a esta cita que tiene lugar en la Nueva Sede de ABC, en Madrid. Tras una semana repleta de actos con motivo de los Premios Princesa de Girona, el monarca enfila la recta final de la semana con estos reconocidos galardones sin la compañía de Letizia pero con un mensaje que ha dejado la Reina para todos los asistentes.

El monarca, sobre la ausencia de la Reina: «Paciencia y pronto a continuar»

En el discurso que Felipe ha dado durante la entrega de Premios, no ha querido olvidarse de la Reina: «Hoy ABC vuelve a entregar sus premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, magnífica expresión y verdadero reconocimiento de las letras y las palabras, de las ideas y los valores. Con ellos agradece y honra al mejor periodismo, el que busca y logra la calidad como su auténtica base. A la Reina y a mí nos alegra siempre volver a esta Casa y acompañaros en una nueva edición. Pero esta noche, por desgracia ─como sabéis─, ella no puede estar aquí con nosotros y lo siente mucho. Me pide que os envíe un saludo. Paciencia y pronto a continuar…», ha dicho el Rey Felipe

Estos son los galardonados que reciben el Premio de las manos del Rey Felipe

En esta 102 edición, el Jurado, reunido en la Casa de ABC y presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, e integrado por Pepa Bueno, directora de El País; Jordi Juan, director de La Vanguardia; Julián Quirós, director de ABC; Francisco Rosell, director de El Mundo; José Miguel Santamaría, director de El Correo y José Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, decidió que en esta ocasión los galardones recayesen en Andrés Trapiello con el Premio “Mariano de Cavia”, otorgado por el artículo “Tal día como hoy”, publicado en “El Mundo” el 24 de diciembre de 2021; a Inés Artajo el Premio «Luca de Tena» que el año pasado dejó su cargo como directora del ‘Diario de Navarra’ tras casi 16 años al pie del cañón periodístico; y finalmente a Emilio Morenatti el Premio «Mingote» por su fotografía publicada en XLSemanal el día 21 de noviembre de 2021.