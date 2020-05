Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, continúan con su incesante trabajo en la lucha contra el coronavirus. Aunque poco a poco van realizando algunos cambios, de hecho, este jueves dejaron de lado las videollamadas que hasta ahora mantenían desde el Palacio de la Zarzuela y comenzaron con un nuevo formato. Tuvieron un encuentro con ocho jóvenes talentos españoles procedentes de sectores como la investigación, la tecnología, la empresa, la cultura y la acción social, durante más de dos horas y se dieron a conocer sus inquietudes ante la pandemia. Sin embargo, el discurso de los presentes no fue lo único llamativo de la jornada, pues hubo un detalle en el look que lució el rey Felipe que inevitablemente ha copado titulares. Una pieza que ha lucido, por cierto, en sus dos últimas apariciones públicas y del que ahora se han descubierto todos los detalles.

Se trata de un pin que lució el Rey en una prenda y es que en su chaqueta azul marino este resaltaba por su asombroso parecido a un tricornio. En cuestión de minutos se convirtió en uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, ya que hubo quien lo interpretó como un guiño del monarca hacia la Guardia Civil. Tanto es así que incluso la Asociación Pro Guardia Civil agradeció públicamente al Rey este gesto: «El Primer Soldado de España lleva nuestro tricornio en la solapa. Hoy. Gracias Señor. A la orden de VE». Sus palabras llegaban después de que se hubiera destituido a Pérez de los Cobos, no obstante, nada más lejos de la realidad. A pesar de que se pensaba que estaba relacionada con la polémica sobre los relevos en la cúpula de la Guardia Civil por parte del ministro del Interior, Marlaska, finalmente no estaba ni mucho menos relacionado y no tiene ninguna simbología oculta, salvo la que mencionamos a continuación.

La verdadera historia del pin del rey Felipe

Fuente de la Casa del Rey han revelado la verdadera historia que se esconde tras este pin. Es un botón de la condecoración de la Real Orden de Carlos III, de la que el Rey es el Gran Maestre y que es considerada como una de las más importantes de España. Se otorga a personas que han realizado acciones en beneficio de España y la Corona, y el rey Felipe consideró que era la ocasión perfecta para lucirlo después de que se decretara luto en nuestro país por las víctimas por coronavirus.

Se unieron a un minuto de silencio

Un día antes, este miércoles 27 de mayo, los Reyes y sus hijas guardaron un minuto de silencio en homenaje a todos los fallecidos por esta pandemia. Tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y, a pesar de que no llevaban mascarilla, en todo momento guardaron la distancia de seguridad que marcaba la actual normativa sanitaria. Tras el toque de oración, los cuatro se unieron el minuto de silencio dedicado a los fallecidos durante la pandemia, unos instantes, sin duda alguna, cargados de emoción.

Vestidos de negro riguroso, los cuatro estaban situados en las zonas ajardinadas mientras miraban al suelo con el rostro muy serio. Un homenaje que fue seguido en muchísimos otros lugares de toda España y desde múltiples sectores como, por ejemplo, la educación, la política o la sanidad. Poco después tanto los Reyes como sus hijas volvieron al Palacio de la Zarzuela, siendo el primer acto público de los cuatro juntos durante el estado de alarma. A pesar de que tanto don Felipe como doña Letizia estaban muy implicados en la lucha contra el covid-19 y que su trabajo era incesante, lo cierto es que en esta ocasión contaron con la presencia de sus hijas, siendo la segunda ocasión en la que reaparecían durante la crisis sanitaria. Sin embargo, la primera aparecieron en solitario. El pasado 23 de abril tuvo lugar la lectura de algunos fragmentos de El Quijote y fue horas después cuando la Casa Real distribuyó un mensaje en el que las dos mostraron su solidaridad tanto con la situación que estaba viviendo el país como con las víctimas a las que estaba azotando la pandemia.