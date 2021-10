Según ha avanzado Gustavo González, el Rey Felipe VI no estaría al corriente de los planes de su padre y de la visita exprés que planea hacer a España.

Más de un año después de su marcha a Abu Dabi y en medio de la polémica publicación de su libro de memorias, el Rey Juan Carlos I estaría más cerca que nunca de regresar a España. Hace unos días, su entorno más cercano revelaba que el emérito volvería a nuestro país en noviembre para comenzar a tantear el terreno. Una visita que estaría motivada por una importante razón, tal y como ha ampliado Gustavo González en ‘Sálvame’.

Gustavo González ha confirmado este viernes en ‘Sálvame’ que el Rey Juan Carlos regresará a España el próximo 15 de noviembre y lo hará para reunirse con unos buenos amigos en una finca de caza en Ciudad Real. «No está para cacerías, pero le gusta el ambiente», explica el colaborador después de hacer hincapié en que su seguridad ya ha inspeccionado la finca en la que el monarca se va a instalar en su regreso a nuestro país. Se trataría de una visita exprés que duraría tan solo «unos cinco o seis días» y la primera de las muchas que planea hacer el emérito en los próximos meses.

Tal y como ha avanzado el paparazzi, el Rey Juan Carlos también tiene en mente pasar algunos días de navidades en España, a pesar de que no guarde una estrecha relación con su hijo. Sobre esto último, el colaborador de ‘Sálvame’ insiste que el Rey Felipe VI no sería conocedor de las intenciones de su padre y tampoco de las supuestas visitas que ya habría realizado el que fuera Rey de España a nuestro país hace unos meses y que «se llevaron a cabo bajo la más estricta discreción». «El Rey Juan Carlos considera que su hijo podría haber hecho algo más para ayudarle. Su relación ahora es distante», indice el periodista en el programa de las tardes de Telecinco.

Lo cierto es que el archivo de las diligencias que había abiertas contra el Rey Juan Carlos despeja el camino para su regreso. Eso sí, tal y como indicó su entorno más cercano a ‘El País’, el abuelo de la Princesa Leonor no viajará hasta España si esto supone un auténtico quebradero de cabeza y perjudica la imagen pública de la Corona.

El Rey Juan Carlos I, dolido con su hijo

El Rey Juan Carlos I ha relatado a la periodista francesa Laurence Debray, quien recoge sus confesiones más desgarradoras en ‘Mi rey caído’, que tiene muchas ganas de volver a España. En el libro biográfico sobre el padre del Rey Felipe VI, el monarca insiste en que su huída de nuestro país no fue cómo él imaginó puesto que deseaban marcharse a Portugal y no a Emiratos Árabes. ha conseguido alejarse del foco mediático y cree que hizo lo correcto. «Afrontaba muchas presiones. Desde aquí no molesto a la corona», asegura. En sus conversaciones con la escritora gala, el emérito se muestra campechano, con mucha nostalgia de España. Tampoco oculta que se siente dolido con su hijo, con el que tiene escaso trato. De hecho, revela que Felipe ni siquiera le felicitó por su 83 cumpleaños.