La sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, se ha sincero sobre su vida personal y ha hecho una de sus confesiones más íntimas: «Soy bisexual»

Carla Vigo vuelve a ser noticia. La sobrina más mediática de la Reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Ahora, ha revelado uno de los aspectos más íntimos obre su vida: su orientación sexual. La joven, que actualmente se encuentra viviendo en Alemania, ha respondido a una especie de juego de «verdadero o falso» donde sus seguidores le han puesto afirmaciones y ella tenía que decir si, tal y como se llama el juego, son verdaderas o falsas. De esta manera, Carla se acerca a sus cerca de 15.000 seguidores y revela los detalles más íntimos. Uno de estos seguidores han querido conocer cuál es su orientación sexual.

La joven ha compartido cuál ha sido la respuesta a la afirmación de «Eres heterosexual». Algo que Carla Vigo ha tachado como «falso», ya que tal y como ella ha confesado «soy bisexual». Estas han sido sus palabras junto a una de las banderas del colectivo LGTBI+. Algo que no llama especialmente la atención, ya que la hija de la fallecida Érika Ortiz nunca ha ocultado su apoyo público al colectivo LGTBIQ+. Aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a hacer su confesión más íntima.

De hecho, hace aproximadamente un año, Carla Vigo concedía su primera entrevista en un programa de televisión. Durante esta charla, la sobrina de la Reina Letizia hablaba sobre su apoyo a este colectivo, además de aclarar su posición política: «Soy apolítica, pero sobre todo quiero dejar claro que soy una gran defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de la mujer. Y pareja no tengo, por el momento no», aclaraba.

Durante la mencionada entrevista, también tuvo unas palabras hacia su tía, la reina Letizia, de quien no mantiene muchos recuerdos antes de que se convirtiera en miembro de la Familia Real España. «No acabo de asumirlo, está tan metido en mi que no me siento como ellos. Creo que soy una persona normal», valoró la joven por aquel entonces y explicó que sigue teniendo la misma relación tanto con su familia materna como paterna.

La sobrina de la Reina Letizia se ha mudado a vivir a Alemania

A finales de septiembre del pasado año, conocíamos la noticia de que Carla Vigo había decidido dar un giro radical a su vida y mudarse a un nuevo país. A pesar de que la pandemia provocada por el coronavirus todavía estaba azotando gran parte de Europa, la sobrina de la Reina no lo dudó ni un momento y cogió sus maletas para marcharse a Alemania y comenzar una nueva vida.

Carla decidió marcharse a este país para seguir recibiendo formación en Alemania, donde parece estar cada día más integrada. Y es que la joven tiene claro que se quiere dedicar al terreno de las Artes, como ya hizo su madre. De hecho, ella misma se describe en su perfil en las redes sociales como bailarina. Ahora seguirá recibiendo la formación en este país, donde empieza una nueva vida alejada del revuelo mediático.