Letizia tiene un día cargado de emociones. La Reina celebra este 15 de septiembre su 51º cumpleaños y lo hace sin tener que cumplir con ningún acto oficial. Tiene el día libre en la agenda de la Casa Real. El Rey Felipe, en cambio, tiene una audiencia con el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero a las 10.30 de la mañana, por lo que cuenta con todo el resto del día para estar con la Reina en esta fecha tan especial para ella.

Sin embargo, es un día agridulce para la Reina Letizia, ya que es el primer año que no estará acompañada de sus hijas, que están fuera de casa. Aunque a su lado estará el Rey Felipe, se despierta con una sensación de nido vacío que intentará suplir con una videollamada con sus hijas desde el Palacio de la Zarzuela. El pasado año su hija mayor no estaba en casa, pero la pequeña sí, por lo que la sensación de soledad no era tan grande. Sus hijas son lo más importante de su vida y nada le hace más feliz que poder pasar tiempo con ellas.

Una celebración agridulce, sin sus hijas

La Princesa Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza cumpliendo con su formación militar. Aunque ha pedido un permiso especial para acudir a los Premios Princesa de Asturias el próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, podría haber preferido no seguir la misma tendencia para celebrar el cumpleaños de su madre. Pero lo cierto es que queda en el aire el hecho de que haya aprovechado que tiene sus fines de semana libres para estar con su madre en su cumpleaños.

La que lo tiene más complicado es su hija, la Infanta Sofía, que lleva apenas unas semanas estudiando el primer curso de Bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales, donde precisamente cursó el Bachillerato su hermana mayor. La hija pequeña de los Reyes se habrá decantado por no viajar hasta España para estar con su madre en este día, ya que el lunes tiene que volver a estar el el internado para asistir a sus clases.

Leonor, en Zaragoza, y Sofía, en Gales

Con quien sí estará el día de su cumpleaños es con el Rey Felipe, que podría tener organizado un plan de lo más familiar con la Reina Letizia. Para este día podría haber optado por una celebración íntima a la que podrían sumarse algunos miembros cercano de su familia. Su madre, Paloma Rocasolano, podría desplazarse hasta el Palacio de la Zarzuela para soplar las velas con su hija, a la que está muy unida. Otra opción que podrían barajar los Reyes es recibir en casa la visita de amigos. Lo cierto es que es un cumpleaños diferente y que Letizia lo primero que hará al despertarse en recibir la felicitación de sus hijas, aunque desde la distancia.

El pasado cumpleaños estuvo marcado por el trabajo. Y es que la agenda de Letizia no se paró el día de su 50 cumpleaños. Y es que lo pasó en el despacho cumpliendo con algún compromiso de agenda y preparando su asistencia al funeral de Estado de Isabel II, al que acudió en compañía del Rey Felipe. Un año después las cosas han cambiado: la Reina no tiene compromisos en agenda y sus hijas están fuera de casa, por primera vez, las dos a la vez.

1 de 5 Celebra su 51 cumpleaños, pero es un día agridulce para la Reina 2 de 5 La Princesa Leonor está en plena formación militar 3 de 5 La Infanta Sofía está estudiando en Gales 4 de 5 Recibirá las felicitaciones de sus hijas por videollamada 5 de 5 ¿Habrá reunión con su familia y amigos en Zarzuela?