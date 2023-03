Victoria Federica, al descubierto: su mejor amiga confiesa lo que no soporta de ella

Hace poco más de un año, Victoria Federica comenzó su faceta como influencer y desde entonces todo lo que toca es tendencia. La hija de la Infanta Elena, de 22 años, cuenta con una importante proyección y se va soltando con tal de mostrarse más cercana con sus seguidores. Por ello, es habitual verla haciendo cada vez más contenido, en donde la mayoría de las ocasiones aparece con su mejor amiga, Rocío Laffón. A este respecto, la joven y la hija de Jaime de Marichalar se sumaban a uno de los "challenges" más virales de TikTok y hablaban de todas aquellas cosas que no soportan la una de la otra.

"Odio que digas que te quedan 10 euros en la cuenta y que no puedas salir a cenar y luego te gastes 300 euros al mes en Zara", decía con un divertido filtro Victoria Federica sobre su amiga, quien era consciente de la repercusión que podía tener el vídeo tras publicarse. No obstante, a pesar de saberlo, decidían continuar revelando aquellas cosas que les sacan de quicio. "Odio decirte siempre: 'Vic, haz esto'. Y siempre respondes: 'Ahora voy, ahora voy'. Y nunca lo hagas. Esa es la cosa que más odio del mundo de Victoria", aseguraba Rocío Laffón entre risas. Eso sí, no contenta con esto, añadía: "Odio de Vic que es muy vaga y no anda".

Al escuchar esto, la hija de la Infanta Elena no podía parar de reír y negaba las "acusaciones" de su amiga. "Os juro que estoy mejorando, empiezo a andar", aseguraba e insistía que entre las cosas que le sacaban de quicio de la joven sevillana estaba que nunca quisiera comida basura cada vez que a ella le apetece comer. "Y yo odio que tú no engordes y esté gorda por tu culpa, porque tú no engordas y yo tengo que comer lo mismo que tú", replicaba Laffón.

La impuntualidad de Victoria Federica

"Odio que Victoria tenga ropa acumulada que mouse y yo sí la quiero usar. Entonces cuando la descubro, que puede llevar allí acumulada un año, y yo me la quiero llevar me dice que no, que ahora le gusta a ella", proseguía Rocío Laffón. Un vídeo muy divertido que acumula miles de reproducciones y comentarios y que ha provocado que conozcan más a fondo a las dos amigas. Además, también nos ha permitido conocerlas aún más de cerca y que ha confirmado que la hija de la Infanta Elena es "impuntual": "Llegas a los sitios tarde por vicio".