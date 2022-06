Apenas han pasado unos días desde que se conociese una turbia noticia sobre el Príncipe Carlos de Inglaterra, quien podría haber aceptado tres millones de euros de un jeque catarí. Ahora es el Príncipe Guillermo de Inglaterra el que protagoniza un desagradable incidente que hace sombra a la Familia Real. Y es que ha salido a la luz un vídeo en el que arremete contra un periodista. Todo sucedió cuando disfrutaba de un paseo en familia por por el área de Sandringham, donde los duques de Cambridge tienen su casa de campo, Anmer Hall. Acompañado de su mujer, Kate Middleton, y de sus hijos, George, Charlotte y Louis, mientras daban un paseo en bicicleta, se encontraron con un fotógrafo que intentaba inmortalizar su momento de ocio. Y aunque su talante es tranquilo, ha estallado al sentirse perseguido.

El vídeo, que ha sido eliminado de Youtube, alcanzó más 20.000 visitas en YouTube nada más colgarse en la plataforma. En él se ve cómo el fotógrafo sigue grabando a Guillermo y su familia a pesar de la insistencia de este para que dejara de filmar con su cámara. Nervioso, el hijo de Carlos de Inglaterra se detuvo a confrontarlo en un tenso cara a cara. El periodista se defendía alegando que no sabía verdaderamente de quiénes se trataba, el nieto de Isabel II montó en cólera.

«No, no es verdad. Nos has estado buscando, no finjas ahora», espeta un cabreadísimo Guillermo. De fondo se escucha a su mujer, Kate Middleton, quien no aparece en el plano, pero se suma a las quejas de Guillermo para reprender al paparazzi: «Has pasado por delante de nuestra casa esta mañana. Te hemos visto».

El enfado del príncipe va en aumento a medida que comprueba como el reportero se hace el loco. «¿Cómo te atreves a comportarte así con mis hijos? ¡Cómo te atreves! Nos has estado persiguiendo a nosotros y a nuestros hijos», le increpa. Y aunque la tensión era evidente, el fotógrafo no ha dejado de grabar la escena. «Yo estoy dando un paseo tranquilo, con mis hijos, un sábado. Y tú ni siquiera me dices quién eres. Eres indignante. Eres despreciable, de verdad», concluye.

La noticia sobre este vídeo se produce días después de la visita de su hermano, el Príncipe Harry, y Meghan Markle, a la casa de la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, que está próxima a donde viven los duques de Sussex. Esto ha desatado los rumores sobre la posibilidad de una nueva entrega de la polémica entrevista que concedió la pareja en la cadena CBS, en marzo de 2021. El príncipe Harry iba conduciendo su coche con un atuendo casual con una gorra de béisbol y gafas de sol circulares y en el asiento del copiloto se encontraba la actriz Janina Gavankar, posiblemente amiga de la pareja. Meghan iba sentada en la parte de posterior del vehículo junto a una silla para bebés donde puede que fuesen sus hijos Archie y/o Lilibet.