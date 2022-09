El funeral de Estado de la reina Isabel ha conseguido lo imposible. Aunque desde hace varios años no existía una imagen en la que aparecieran los Reyes Felipe y Letizia y los eméritos, este lunes 19 de septiembre han vuelto a ser inmortalizados en mismo tiempo y espacio. De hecho, doña Sofía y su nuera no han dejado de compartir confidencias en Westminster, donde han sido vistas hablando en varias ocasiones durante el tiempo que ha durado la misa. Sin embargo, los planes que llevarán a cabo tras ello les separan y es que, según ha confirmado Casa Real, el Rey Juan Carlos no seguirá los mismos planes que el resto.

A pesar de que cuando termine el funeral de Estado de la reina Isabel todos están invitados al Castillo de Windsor, el Rey Juan Carlos ha declinado ir. Allí se prevé que tenga lugar una ceremonia religiosa, donde han confirmado su asistencia tanto Letizia, como Felipe como doña Sofía, aunque Letizia podría estar en duda debido a que no se puede abandonar el castillo hasta que finalice la ceremonia. «La imposibilidad de abandonar el Castillo de Windsor hasta que finalice dicha estancia condicionará la posibilidad de que Su Majestad la Reina pueda asistir, por la necesidad de tomar a tiempo el vuelo regular hacia Nueva York», nos explican fuentes oficiales. Aunque la presencia de Letizia sí está en el aire, lo cierto es que nadie duda de que el Rey Juan Carlos no acudirá, pues así lo ha hecho saber.

Este lunes en nuestro país han acaparado todas las miradas nuestro Reyes, ya que desde el año 2020 no se veía juntos a los cuatro. Nos tenemos que retrotraer en el tiempo, en concreto a enero de 2020, para recordar la última imagen que existió de ellos juntos. Fue precisamente en otro funeral, en aquella ocasión en el de la Infanta Pilar, cuando se les pudo ver públicamente ante los ojos de todos.

La apretada agenda de Letizia

El Rey Juan Carlos no ha justificado su ausencia. En cambio, la de Letizia sí lo está, ya que deberá cumplir con varios compromisos durante dos días en Nueva York, donde le esperan varias actividades oficiales tanto con Unicef como con actos relacionados con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. En su primer día en la ciudad de los rascacielos le espera una reunión con expertos en salud mental y en el segundo un encuentro con investigadores españoles especializados en la lucha contra el cáncer.