Desde la muerte de la Reina Isabel II se conocían a la perfección todos los cambios que eso traería consigo. La moneda, los billetes, los edificios oficiales e incluso los uniformes de ciertas autoridades, siendo muchas las modificaciones que había que hacer en Inglaterra tras el fallecimiento real que ha sacudido al mundo entero. Ya se han puesto manos a la obra, de hecho, ya existe la primera moneda con el rostro de Carlos III, la cual llega después de 70 años con el rostro de la Reina Isabel. Ya se han presentado las primeras monedas, pero no será hasta el mes de diciembre cuando los británicos podrán ver que esta moneda ya está circulando. Eso sí, poco a poco, de hecho, en un principio tan solo serán peniques.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022