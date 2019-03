1 Ya esperan el peor de los finales

La Reina Isabel II no estará siempre en el trono inglés y ya se han orquestado todo ante su posible muerte. Su hijo Carlos heredará el trono, tras la declaración de diez días de luto nacional. Eso sí, no todos están conformes con su llegada al poder: “Francamente, tenemos mucha suerte de que su hijo Carlos no haya sido rey, porque la Reina ha sido la monarca más ejemplar y ha mantenido a la monarquía en la estima de la gente”, decía Tom Bower, autor de una biografía no autorizada del príncipe Carlos.