El príncipe Harry ha reaparecido en público en una jornada muy importante para Estados Unidos. Su visita en solitario a Pearl Harbor se ha producido el pasado viernes, poco antes de que los miembros de la Familia Real británica se reunieran en Londres con motivo del Día del Recuerdo, con el que se homenajea a los veteranos de las Fuerzas Armadas que han prestado sus servicios al Reino Unido. En este acto en el USS Arizona Memorial, el Príncipe ha sido aclamado por los presentes en la cita. Sin quererlo, su presencia en las costas de Hawái ha logrado eclipsar al último compromiso de su padre, el Rey Carlos III, que el pasado domingo dirigió el servicio anual del también llamado Domingo de Recuerdo por primera vez como monarca.

Prince Harry, The Duke of Sussex at Pearl Harbor, Arizona Memorial, Hawaii. Looks like The Prince was there for Veterans Day.

