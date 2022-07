El príncipe Harry y Meghan Markle tienen un serio problema de seguridad en su casa de Estados Unidos, situada concretamente en Montecito, en Santa Bárbara, California. Parece que se está convirtiendo ya en algo habitual que personas ajenas a la vivienda accedan a ella y campen a sus anchas por la casa privada de los duques de Sussex, sin que su equipo de seguridad suponga un impedimento a esta práctica que se está poniendo de moda. Acaba de filtrarse a los medios que el nieto díscolo de la Reina Isabel II de Inglaterra y su esposa tuvieron que alertar a la policía de Santa Bárbara, que se desplazó a su domicilio hasta en dos ocasiones el pasado mes de mayo alertados por la presencia de intrusos en su propiedad.

El problema no es tanto que haya sucedido un asalto a la residencia del príncipe Harry y Meghan Markle, lo que pondría en serios peligros a su familia, sino que parece ser tan fácil hacerlo que está convirtiéndose en algo habitual que esto suceda. Los duques de Sussex tienen que tomar cartas en el asunto de manera urgente, pues el susto de ver a alguien merodeando por su casa podría ir a mayores y terminar en tragedia, pues se desconocen las intenciones que estos intrusos tienen cuando saltan la valla, esquivan las medidas de seguridad y se dan un paseo por las propiedades del príncipe y la actriz, tal y como ha publicado ahora el diario ‘The Sun’.

Este medio ha informado ahora de que la policía de Santa Bárbara tuvo que personarse en la residencia del príncipe Harry y Meghan Markle el pasado 19 de mayo, día en el que se celebraba su tercer aniversario de boda. Los agentes no pudieron hacer más que tomar declaración a los testigos y regresar a comisaría con intención de buscar a los asaltantes de la vivienda, aunque dado que no se produjeron robos, ni desperfectos, la urgencia no es tal. Pero tan solo unos días después, concretamente el pasado 31 de mayo, una nueva llamada alertaba a la policía de un nuevo asalto a las 3:21 horas de la tarde, cuando los duques de Sussex y sus hijos iniciaban su viaje rumbo a Reino Unido para asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Es decir, los intrusos conocían a la perfección sus planes y eligieron el mejor momento para colarse en su vivienda.

Pero estos dos casos del pasado mes de mayo se acumulan a los anteriores asaltos que ha sufrido la vivienda en la que se instalaron los duques de Sussex para criar a sus dos hijos con la firme intención de velar por la seguridad de su familia, creyendo que en Reino Unido lo tendrían mucho más difícil. Tal y como ha desvelado el citado medio, en los registros de la comisaría de Santa Bárbara rezan hasta seis llamadas de urgencia desde su residencia para alertar de la entrada de una persona ajena y bajo “circunstancias sospechosas”, lo que supone un delito por allanamiento de morada y delitos contra la propiedad. Seis llamadas de auxilio en tan solo 14 meses y siguen sucediéndose sin que se extremen las medidas de seguridad.

La cuestión es que sus elitistas y famosos vecinos no sufren este tipo de asaltos a sus casas. Al menos no de forma tan recurrente como ellos, que desde junio de 2020 han tenido que llamar a la policía hasta seis veces para informar de que hay intrusos en su propiedad. No sufren este calvario vecinos que son de sobra conocidos por todos como la amiga de Meghan Markle, Ellen DeGeneres, una de las presentadoras más poderosas de Estados Unidos, o su confesora, Oprah Winfrey, la otra grande de la televisión estadounidense. Tampoco el resto, entre los que encontramos desde Tom Cruise a Gwyneth Paltrow, pasando por Ariana Grande y otras muchas fortunas anónimas, pero bien posicionadas. El atractivo de entrar en la casa del príncipe Harry y Meghan Markle debe ir más allá de lo que se pueda robar en su domicilio, pues en ningún momento se ha informado de que hayan sustraído cualquier cosa.