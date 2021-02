Los duques de Sussex han confirmado este domingo que esperan a su segundo hijo en común. «Archie será hermano mayor», indican.

Un año después de tomar la decisión de dar un paso atrás dentro de la Familia Real Británica, y una vez que están completamente asentados en su nueva vida en Estados Unidos, los duques de Sussex han anunciado este 14 de febrero una buena nueva. El príncipe Harry y Meghan Markle esperan su segundo hijo en común.

«Podemos confirmar que Archie va a convertirse en el hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están están encantados de anunciar que esperan su segundo hijo», ha comunicado la pareja a través de un comunicado junto a una imagen en la que aparece la que fuera protagonista de ‘Suits’ acariciando su incipiente tripita.

Esta feliz noticia llega tan solo unos meses después de que Meghan Markle compartiera un desgarrador artículo en ‘The New York Times’ en el que confirmaba que había sufrido un aborto espontáneo el pasado mes de julio. «Preparo el desayuno, doy de comer a los perros. Tomo vitaminas. Encuentro el calcetín que falta. Cojo el lápiz que se cae y rueda por el suelo. Me recojo el pelo antes de sacar a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos. Supe, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo a mi segundo hijo», contaba entonces.

Sin lugar a dudas, la feliz noticia del embarazo de Meghan Markle es uno de los mejores broches de oro para el momento por el que ha atravesado la pareja desde que comunicaran su decisión de alejarse de la Casa Real y ser económicamente independientes en su nueva vida lejos de Reino Unido. Desde que se acomodaron en su mansión de Santa Bárbara, la feliz pareja está disfrutando al máximo de la compañía del pequeño Archie, que dentro de unos meses se convertiría en un orgulloso hermano mayor.