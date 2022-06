Un nuevo escándalo hace sombra sobre la Familia Real británica. El Príncipe Carlos podría estar involucrado en un turbio asunto. Según publica ‘The Sunday Times’, el heredero al trono británico aceptó un millón de euros depositados en una maleta del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Al parecer, esta no es la única cantidad importe que recibió. El diario informa también de otros donativos en efectivo que el ex primer ministro árabe hizo para sus organizaciones benéficas, algunas en fajos de billetes empaquetados en bolsas de la tienda Fortnum & Mason. En total, el príncipe Carlos habría recibido de manos del jeque y exprimer ministro de Qatar un total de tres millones de euros en efectivo para la Fundación Benéfica Príncipe de Gales en pagos realizados entre 2011 y 2015.

La noticia sobre el Heredero al Trono de Inglaterra cae como un jarro de agua fría en el clan Windsor, donde aún hay ampollas tras la salida del príncipe Harry y Meghan Markle como «miembros activos» de la familia. A esta delicada e incómoda situación se suma el escándalo del príncipe Andrés por su implicación en el caso Epstein. Y si tenemos en cuenta que la salud de la reina Isabel II es cada vez más delicada, nos topamos con un presente complicado. Tal y como están las cosas, el príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton, son los mejores bastiones de palacio para salvaguardar la imagen y prestigio de la Corona.

Según el citado periódico, entre 2011 y 2015 el Príncipe Carlos recibió en mano tres lotes en efectivo por valor de 3 millones de euros. Esta gran cantidad de dinero fue proporcionada por Al Thani, quien fue primer ministro de Qatar entre 2007 y 2013 y ministro de Exteriores de 1992 a 2013. Cabe recordar que su figura no está exenta de polémica. El jeque ha reconocido que bajo su mandato, Qatar «quizás» financió la rama siria de Al Qaeda sin su conocimiento. A pesar del aluvión de denuncias de corrupción, el país será la sede de la Copa del Mundo a finales de este año.

Hasta la fecha no hay pruebas de que el príncipe Carlos o Al Thani hayan actuado ilegalmente ni que el príncipe haya ofrecido algo a cambio de las generosas donaciones, pero la noticia ha abierto la caja de Pandora. ¿Estamos ante un caso de corrupción? Este hecho ha puesto ya la sombra de la sospecha sobre una institución cuya imagen adolece desde hace tiempo.

Y es que, tal y como apunta ‘The Sunday Times’, el jeque entregó personalmente un millón de euros en efectivo a Carlos de Inglaterra durante una reunión privada en Clarence House, en 2015. Este se lo entregó acto seguido a sus ayudantes, quienes se encargaron de que el dinero llegara en su totalidad a la organización benéfica. Así, el monto entregado fue guardado por el banco privado Coutts, depositado en las cuentas del Fondo de Caridad del Príncipe de Gales (PWCF). Un movimiento que ya de por sí suena a bastante turbio. Cabe recordar que la política de obsequios reales establece que los miembros de la familia «nunca deben aceptar» dinero, aunque sí pueden hacerlo con «un cheque» a nombre de una organización benéfica.