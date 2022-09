Los peor de los presagios se han efectuado: la Reina Isabel II ha muerto a los 96 años de edad en su residencia de verano de Escocia. Durante las últimas horas mucho se especulaba sobre el delicado estado de salud de la soberana después de que el Palacio de Buckingham emitiese un comunicado anunciando que los médicos «estaban muy preocupados» por su salud. Estas palabras han hecho saltar todas las alarmas y gran parte del mundo ha estado pendiente de las últimas informaciones. A las 19.30 horas española (18.30 horas en Reino Unido) de The Royal Family señalaba la muerte de Isabel II: «La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana», rezaba el escueto comunicado que guarda mucho significado.

Y es que con estas palabras se confirma que Carlos de Inglaterra se convierte en Rey y Camilla en la Reina consorte. Mucho se especulaba si iba a ser él o si iba a abdicar en favor de su hijo, el príncipe Guillermo. Las palabras de la Casa Real británica han sido elegidas con mucho cuidado y esmero para no dejar opción a ningún error. No han querido dar más detalles sobre el fallecimiento de la soberana ni sobre los actos que tendrán lugar en los próximos días. Al igual que el motivo de la muerte, que no ha trascendido. Sin embargo, su estado de salud era delicado y ya en su última aparición requirió de la ayuda de un bastón para apoyarse.