Meghan Markle y el príncipe Harry han vuelto a posar para Misan Harriman en compañía de su hijo Archie justo cuando se celebraba el Día de la Mujer. Mucho se ha hablado de las sorprendentes declaraciones (y polémicas) sobre la familia real británica.

Mucho se ha comentado en las últimas horas sobre las polémicas declaraciones que Meghan Markle y el príncipe Harry han hecho a Oprah Winfrey sobre los años en los que ella perteneció a la familia real británica. Ajenos al boom que han provocado sus declaraciones y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, la pareja ha vuelto a posar para Misan Harriman en compañía de su hijo Archie.

Se trata de un nuevo posado familiar en el que Meghan y Harry aparecen en compañía de su hijo, que el próximo 6 de mayo cumplirá dos añitos. El pequeño aparece en brazos de su madre, que lo abraza con una sonrisa en la cara. Además, aparece presumiendo de barriguita de embarazada de su bebé, que será una niña, tal y como confirmaron ellos mismos en la polémica entrevista.

La encargada de compartir la instantánea ha sido la fotógrafa, que ha aprovechado la celebración del Día de la Mujer para compartir con este mensaje: «What wonderful news to celebrate on International Women’s Day! Congratulations my friends, and welcome to the #girldad club H ❤️», [«¡Qué maravillosa noticia para celebrar el Día Internacional de la Mujer! Enhorabuena a mis amigos y bienvenida al príncipe al club #niñadepapá»].

Este es el nuevo posado familiar de Meghan Markle y Harry

En la imagen vemos también al príncipe Harry, cuyo rostro aparece oculto tras Meghan Markle. Aún así, abraza con ternura a su mujer mientras mira a su hijo Archie. La instantánea está tomado en un jardín, que podría ser el que tienen en la casa en la que viven en Estados Unidos. La fotografía está publicada en blanco y negro y ha sido fotografiada por la misma persona que hizo la foto con la que Meghan y Harry anunciaron que esperaban a su segundo hijo.

Ellos mismos hablaron de la emoción que sienten por haber formado una familia como la que tienen. «¿Qué más se puede pedir? Ahora tenemos a nuestra familia, ns tenemos a nosotros cuatro y nuestros dos perros», aseguraba Harry tras desvelar que el sexo del bebé que esperan es una niña, de la que por supuesto se desconoce el nombre por el momento.

Una foto que llega tras la polémica entrevista

¿Quieren Meghan Markle y el príncipe Harry frenar la polémica con este nuevo posado familiar? La publicación de este nuevo posado llega apenas unas horas después de que sus declaraciones a Oprah Winfrey hayan recorrido todo el mundo. Llamó mucho la atención las confesiones que hizo la duquesa de Sussex, que desvelaba el supuesto infierno que vivió durante los años que perteneció a la familia real británica.

«Me daba vergüenza sobre todo por Harry. Pero, no quería estar viva. Fue algo muy real y me asustaba. Era un pensamiento constante. Dije que quería ir a algún lugar para que me ayudasen, y me dijeron que no iba a ser bueno para la institución. Fue a Recursos Humanos, y me dijeron que no había nada que pudieran hacer por mi», desvelaba totalmente rota. Aún así, quiso compartir esto porque «hay muchas personas que tienen miedo de pedir ayuda».