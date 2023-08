Meghan Markle hace uso de un parche antiansiedad en medio de los rumores de crisis con Harry

No cabe duda de que Meghan Markle no está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Mientras que el Príncipe Harry ha viajado a Tokio y a Singapur para estar presente en un torneo benéfico de polo, su esposa ha optado por permanecer en California. Unos días “de soltera” en los que la duquesa de Sussex ha acudido a un concierto de Taylor Swift y ha disfrutado de una cena con amigas, planes a los que se ha sumado uno que no ha dejado indiferente a nadie por un detalle en concreto.

Meghan Markle sujetándose el pelo. (Foto: Gtres)En unas imágenes publicadas por ‘Daily Mail’ puede verse a Meghan Markle como nunca antes. Pese a las altas temperaturas que azotan el otro lado del charco en la actualidad, la cuñada del Príncipe Guillermo se decantaba por un pantalón blanco, un jersey claro, un pañuelo en el cuello y un abrigo de paño. Un look de lo más invernal y un tanto extraño dada la época del año, aunque lo cierto es que las prendas de ropa no han sido lo que más ha destacado del conjunto.

En su muñeca izquierda, la exactriz luce un parche de bioseñales de la marca 'NuCalm'. Un apósito que según sus fabricantes "ofrece una sensación de tranquilidad" a todo aquel que lo usa, algo que podría estar buscando la duquesa de Sussex. Cabe destacar que se venden en Estados Unidos, en paquetes de 20 unidades y por un precio de 80 dólares, teniendo efectos directos sobre el sistema nervioso parasimpático, es decir, la parte del cerebro que ayuda a que el resto del cuerpo no pierda el control en una situación de ansiedad al "tocar el meridiano del pericardio del cuerpo con frecuencias electromagnéticas (EM) particulares".

Meghan Markle y el Príncipe Harry, ¿en crisis?

De esta manera, si algo ha quedado claro es que Markle no está viviendo unas circunstancias óptimas en su vida, y que por si fuera poco, su marido se encuentra en un punto del planeta totalmente alejado. Algo que no resulta en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos meses han ido in crescendo los rumores de crisis matrimonial entre ellos. Unos comentarios a los que ellos mismos intentaron poner fin a golpe de vídeo para el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable (RTYPF), aunque las señales de distanciamiento entre ellos fueron bastante claras también en ese clip.