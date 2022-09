Tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y la ascensión al trono de Carlos III, en Reino Unido se ha realizado un nuevo examen a los miembros de la familia real británica, incluidos aquellos satélites que dejaron de formar parte del clan royal, pero que tienen claros lazos entre ellos. Así, desde la encuesta de ‘The Sun’ se valora cómo ha afectado a su imagen pública, percepción que el pueblo tiene de los dirigentes, tras los faustos realizados en homenaje a la soberana desaparecida. La idea principal era buscar a aquellos royals de Windsor que mejor caen entre el público y aquellos que no gozan de su simpatía, situándose a Meghan Markle entre las que peores sentimientos despiertan entre los británicos, como así se desprende de los resultados alcanzados, mientras que el príncipe Guillermo de Gales gana en popularidad respecto a encuestas anteriores.

El funeral de Estado por la reina Isabel II de Inglaterra ha supuesto un examen sorpresa para los miembros de su familia, incluidos los duques de Sussex, pese a haber dejado de formar parte activa del clan desde enero de 2020. Así, se ha podido comprobar a través de una encuesta realizada al pueblo británico de que la imagen pública de Meghan Markle se ha desplomado de manera catastrófica desde que decidiese comenzar una lucrativa vida al otro lado del charco y rompiendo lazos con la familia real a la que había entrado a formar parte por su boda con el príncipe Harry. El pueblo no perdona esta espantada y tampoco ve con buenos ojos cómo ha puesto a la Corona contra las cuerdas con sus feas acusaciones, entre las que destaca el sentirse humillada y haber sido denigrada por el tono oscuro de su piel.

Con ello, el ranking de los mejor valorados de la familia real británica según se destaca de la encuesta realizada por ‘The Sun’ aparece el príncipe Guillermo, con un 23% de los votos a su favor. Por detrás del príncipe de Gales está su esposa, la princesa Kate Middleton, con un 20% del respaldo popular. Cerrando el pódium está el nuevo rey Carlos III, que alcanza el 19% de la simpatía de sus súbditos, el mismo porcentaje que consigue su hermana, la princesa Ana. Después aparece Sofía de Wessex con un 10% de los votos y cierran el listado con los peores datos de popularidad Camilla Parker Bowles y la propia Meghan Markle, que comparten posición en el ranking con un 9% de las votaciones.

Pero el pueblo británico no es homogéneo y no todos guardan esta antipatía hacia los duques de Sussex en general o hacia Meghan Markle en particular. El sector más joven de la población consultada, los que tienen entre 18 y 24 años, da un vuelco a este resultado y se declaran fans del príncipe Harry y su esposa, situándolos en la cabeza de la lista; él con un 29% de los votos y ella con un 19% del favor de los encuestados.