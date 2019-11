2 Consuelo a su tristeza

Parece que la duquesa está en su salsa en este tipo de encuentros cara a cara con diversos colectivos. Le gusta interesarse por la gente, que le cuenten lo que hacen, no desconectarse de los problemas del mundo real… Por mucho que ella ahora viva en una especie de burbuja, que no está exenta de emociones, para bien y para mal. Después de abrir su corazón en el documental ‘Harry & Meghan: An African Journey’, muchas personas ahora la entienden un poco más. Otras, es cierto, continúan criticando esta actitud en la que siguen sin perder sus privilegios. «Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien», llegó a decir Meghan.