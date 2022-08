En su último podcast de Spotify, llamado «Archetypes», Meghan Markle ha vuelto a abordar un asunto delicado, como el racismo que sufrió al comenzar su relación con el príncipe Harry. En esta nueva entrega en esta plataforma, la duquesa de Sussex ha hecho una entrevista a Mariah Carey. En su encuentro, ambas mujeres hablan de las dificultades que se han encontrado a lo largo de sus vidas por el hecho de ser mestizas.

El pasado martes 23 de agosto, la duquesa de Sussex lanzó el primer episodio de su tan esperada serie de podcasts, Archetypes. En el estreno del podcast se unió a su amiga y estrella del tenis -retirada ya de las pistas-, Serena Williams. Ahora ha invitado a la diva de la música pop, con la que ha hablado de manera clara sobre asuntos raciales. Tal ha sido el éxito de la emisión que, nada más salir a la luz, ha superado al líder uno de Estados Unidos en podcasts: ‘The Joe Rogan Experience’.

«Si hay algún momento en mi vida en el que me he centrado más en mi raza es cuando empecé a salir con mi marido», cuenta Meghan Markle

Durante su charla, Meghan Merkle ha contado que las cosas «cambiaron» mucho una vez que comenzó a salir con su marido por el hecho de no ser una mujer blanca. «Creo que para nosotras es muy diferente porque somos de piel clara. No te tratan como una mujer negra, no te tratan como una mujer blanca. Tú encajas en el medio», puntualizaba la artista. Meghan se sinceraba: “Quiero decir, si hay algún momento en mi vida en el que me hubo más atención en mi raza fue únicamente cuando empecé a salir con mi marido. Entonces empecé a entender cómo era ser tratada como una mujer negra, porque hasta ese momento me habían tratado como una mujer mixta. Las cosas realmente cambiaron”.

Mariah Carey se ha mostrado de acuerdo con Meghan Markle. En la actualidad vive en el sureste del estado de Nueva York, en una zona muy exclusiva. No por ello sigue percibiendo un trato distinto por el color de su piel: «Al igual que todo el vecindario, esto es muy racista».

Cabe recordar que cuando Meghan Markle y el Príncipe Harry empezaron a salir juntos, el príncipe Harry no dudó en cargar contra la prensa del Reino Unido, a la que a lo largo de los últimos años ha acusado de difamación, de comentarios cargados de «matices raciales». Ha llegado incluso a tachar a algunos medios de «sexismo» o de «racismo«. Meghan valora de manera especial los esfuerzos del nieto de Isabel II por defender un trato justo y responsable por parte de los medios de comunicación en lo relativo a su vida en común. Asimismo, agradece el hecho de que Harry sea consciente del rol que ha asumido desde su más tierna infancia: «Desde que era joven, el Príncipe Harry ha sido muy consciente de la calidez que le ha brindado el público. Se siente afortunado de tener tanta gente apoyándolo y sabe la vida afortunada y privilegiada que lleva».