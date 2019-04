Parece que el día ha llegado. Uno de los momentos más esperados en Inglaterra puede que se protagonice en apenas unas horas. El bebé, que están esperando de Meghan Markle y el príncipe Harry, está a punto de llegar al mundo. ¡Todo más que preparado en la Familia Real británica! De hecho, una ambulancia ha llegado este viernes a Frogmore Cottage, la nueva residencia de los duques de Sussex.

Una ambulancia se encuentra aparcada en la casa de Meghan

Varios medios británicos se han hecho eco de la noticia de que una ambulancia acaba de entrar en la residencia de Meghan Markle y el príncipe Harry. A pesar de que la intención de los duques era mantener este dulce momento en la más estricta intimidad, y ya, cuando ellos creyesen convenientes, anunciar la noticia, todo puede irse al traste.

A pesar de las intenciones, el foco está puesto en la nueva residencia, a la que se trasladaron hace unas semanas. Y es que la llegada del primer hijo de los duques de Sussex supone un gran acontecimiento para los británicos. La llegada de esta ambulancia supone que los duques están a punto de recibir al Baby Sussex.

Los duques esperan ansiosos la llegada del Bebé Sussex

Desde Casa Real, de momento, no han hecho ningún comunicado ni anunciado nada sobre esta noticia que tiene paralizada a media Inglaterra. No nos extrañaría nada que este mismo viernes, Meghan Markle de a luz a su primer hijo. Aunque probablemente no lo harán saber hasta pasados unos días, tal y como desde el Palacio de Buckingham anunció hace unas semanas.

La decisión de tener al bebé en casa, y no en el Hospital, como el resto de los miembros de la Familia Real, también ha sido cuestionada. Meghan Markle se salta cualquier norma impuesta por los Windsor y prefiere hacer las cosas a su manera. ¿Le costará esto más de un disgusto? Probablemente sí. De hecho, más de una crítica ya ha sido vertida contra ella.