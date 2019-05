13 «Gracias por no camuflar la realidad»

«Gracias por no tapar tu figura post parto con el bebé, o con un negro o azul marino más adelgazante, gracias por no camuflar la realidad: los cuerpos y curvas del #puerperio, del #postparto. Gracias por normalizar lo natural, no todas salimos estupendas del parto, incluso somos mayoría seguro», ha escrito.