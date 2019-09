Algo insólito va a ocurrir en el Palacio de Buckingham. Por primera vez, la reina Isabel II ha dado permiso a uno de sus empleados para publicar un libro en el que desvele todos los secretos de la monarca británica. Ha sido Angela Kelly la que ha tenido el honor de que Isabel II le de el visto bueno para su nuevo reto profesional, convirtiéndose en la primera trabajadora en conseguir el beneplácito de la Casa Real británica.

Angela Kelly es la encargada de los looks monocolor de Isabel II

Angela Kelly es la estilista de la Reina desde hace más de un cuarto de siglo (y la encargada de sus icónicos looks monocolor), además de una de sus personas de confianza. El próximo 29 de octubre sacará a luz el libro ‘The other side of the coin’ o ‘El otro lado de la moneda’, con el sello de la editorial Harper Collins. En estas memorias, la escritora desvelará todos los secretos del vestidor de la reina británica.

La estilista de Isabel II es una de las personas de más confianza de la Reina. Por ello, le ha dado luz verde en este proyecto que revolucionará Inglaterra. Y es que además de desvelar secretos y anécdotas, también habrán fotografías inéditas que demostrarán que Isabel II es una gran amante de la moda.

Juntas acuden a desfiles de moda

No es la primera vez que Angela Kelly escribe un libro en relación a la reina Isabel II. Ya en 2012 publicó un libro sobre los secretos del vestuario de la monarca, ‘Dressing the Queen’, en el que revelaba algunas de las curiosidades. Pero no será hasta el próximo 29 de octubre cuando de información e imágenes inéditas.

Es tal la amistad que las une que Angela Kelly ha acompañado a la reina Isabel a desfiles de moda. De hecho, en la fotografía superior podemos ver a la estilista sentada en el front row al lado de la editora de Vogue América, Anna Wintour.