Muere la tía de Kate Middleton, pero ella ni se ha inmutado ni llorará su pérdida

Mucho se ha hablado en los últimos meses de las trifulcas familiares de Meghan Markle, siendo diana de las críticas, traiciones y polémicas a las que su padre, su hermanastra y ahora también su tío le place sacar. Sin embargo, poco o nada se sabía de que en la familia de Kate Middleton también se cocían habas, como suele decirse para demostrar que en cualquier casa hay problemas y algún miembro es señalado como oveja negra al salirse del rebaño.

Meghan Markle, ahora traicionada por su tío, que vende fotos privadas

La muerte que Kate Middleton no llorará

Tal y como ha publicado ‘The Independent’, Kate Middleton ha tenido que hacer frente a la muerte de una de sus tías abuelas, Alice Tomlinson, a los 107 años de edad. No obstante, no tendrá oportunidad de llorar esta pérdida, porque según el citado medio, su relación era prácticamente inexistente y no han tenido oportunidad de conocerse.

Una rencilla familiar dividió a los Middleton

Una pelea familiar terminó por separar a los miembros del clan en distintos bandos. Un hecho irreconciliable que hizo que sus vidas se separasen de tal forma, que las penas y alegrías de unos y otros eran tratadas sin la mediación del otro bando. Así, Kate Middleton no solo no la ha conocido, sino que tampoco podrá guardarle luto a su tía abuela.

Una pelea de hermanos dividió la familia

Alice Tomlinson, la tía abuela de Kate Middleton que ha fallecido a los 107 años, discutió con su hermano, Ronald Goldsmith, hace más de 40 años. No ha trascendido el motivo de la disputa, pero quizá sea lo de menos. El hecho es que desde entonces no volvieron a dirigirse la palabra y a partir de ese momento sus vidas se separaron, al igual que la de sus descendientes.

Más problemas que les separó aún más

Si la disputa entre hermanos no fuese suficiente, Carole Middleton tampoco atesoraba una buena relación con la familia de su padre, por lo que su distancia de Alice era aún mayor.

Alice Tomlinson no fue invitada a la boda

Se alegraba de la suerte de Kate Middleton

Aunque no ha querido ser protagonista de la noticia y la familia de Kate Middleton haya respetado su fortuna a la hora de sacarse con el príncipe Guillermo, sí que ha mostrado su alegría de forma pública. Confesó estar contenta con que una nieta de su hermano, de orígenes humildes, vaya a ser reina de los británicos en un futuro.