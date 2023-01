La princesa de Gales ha cumplido 41 cumpleaños el 9 de enero. Aunque la fiesta ha quedado aguada al coincidir con la publicación del libro de memorias de su cuñado, el príncipe Harry. Un volumen lleno de detalles y revelaciones sobre la familia Windsor, que la incluye también a ella. Gracias al duque de Sussex hemos podido confirmar lo que era un secreto a voces, que hubo una riña entre Kate Middleton y Meghan Markle, en la que esta acabó diciéndole que tenía «cerebro de bebé».

El tono y el impacto de tales palabras depende de quien cuente la versión, claro, aunque solo tenemos la del príncipe Harry. Según este, las cuñadas tuvieron una especie de desencuentro. Ahí es donde entra el «cerebro de bebé» días antes de la boda de los duques de Sussex. Después de que Kate comentara que se le había olvidado algo insustancial, Meghan aludió a esta condición típica de algunas embarazadas (Kate lo estaba de su tercer hijo, el príncipe Louis), que se caracteriza por pérdidas temporales de memoria.

El hecho es que Kate Middleton se sintió atacada y estalló en lágrimas. Meghan reaccionó confusa, ya que dijo que así era como hablaba a sus amigos, según se refleja en estas memorias.

La situación se puso tan tensa que su esposo y ella exigieron a Meghan una disculpa. El encuentro se produjo un mes más tarde de la boda, en junio de 2018. Los dos matrimonios quedaron a tomar el té en el palacio de Kensington, residencia de los príncipes de Gales. Para entonces Kate ya había dado a luz. Allí le dijo a su cuñada: «Hablaste de mis hormonas. ¡Pero nosotras no somos lo suficientemente amigas para que hables de mis hormonas!».

Harry describe a una Kate asida con fuerza a su silla, llena de rabia, tanto que se le pusieron los dedos blancos. Fue entonces cuando Guillermo señaló con el dedo a Meghan diciéndole que había sido «grosera», a lo que Meghan replicó que le quitase el dedo de la cara…

No fue la única discusión entre ellas. También cuatro días antes de la boda tuvieron un rifirrafe a costa de los vestidos de las damas de honor, entre las que se encontraba la princesa Charlotte, hija de Guillermo y Kate. La niña se quejaba, le quedaba grande, mal, no quería ponérselo… Al plantear Kate a Meghan que los trajes debían rehacerse por completo, la futura novia acabó llorando. Harry cuenta que su hermano y su cuñada se disculparon al día siguiente y enviaron un ramo de flores con una tarjeta.

Seguro que ha habido flores en este último cumpleaños de Kate Middleton, aunque seguramente no de parte de los duques de Sussex. El príncipe Harry reconoce en su libro que no se habla con su hermano «desde hace un tiempo». Cortadas las comunicaciones y con el escándalo servido en todas las librerías, no parece que vayan a cantar juntos el Cumpleaños Feliz en una temporada.

La Familia Real británica continúa guardando silencio ante las barbaridades reveladas por el príncipe Harry. Es su mejor estrategia, pues el pueblo está con ellos. De hecho, a raíz de todo esto su popularidad ha crecido y en cada salida pública les manifiestan su apoyo con aplausos y vivas. Solo ha trascendido que el príncipe Guillermo está «furioso» con todo esto.

Kate Middleton es una de las más queridas tras más de una década formando parte de The Firm. Discreta, trabajadora, elegante, cercana… Ha cumplido 41 años convertida en una de las ‘royals’ más elegantes. Desde la cuenta oficial de Casa Real británica presidida por los reyes Carlos y Camilla han compartido un mensaje de felicitación para ella. El aniversario ha tenido lugar en privado, en familia, en su residencia campestre de Norfolk.

La última vez que la hemos visto ha sido en la mañana del 25 de diciembre, para acudir junto a los Windsor a la tradicional Misa de Navidad en Sandringham. Hay curiosidad por ver su inminente ‘rentrée’ una vez publicadas las memorias de Harry. Ella es la esposa del heredero al trono y la futura reina de Inglaterra. Las comparaciones son odiosas. ¡Felicidades, Kate!