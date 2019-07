Kate Middleton y Meghan Markle viven bajo la atenta mirada de millones de personas. Las mujeres de los hijos de Lady Di y el Príncipe Carlos se han convertido en rivales a ojos de los ingleses, que catalogan de duelo cada una de sus apariciones y de pantomima sus sonrisas.

Meghan Markle y Kate Middleton comparten confidencias en Wimbledon

El pasado sábado las cuñadas presidieron la final femenina de Wimbledon y precisamente en la cancha del torneo de tenis sobre hierba fue donde quedó patente que, por mucho que se diga, entre ellas hay un vínculo especial. Según han declarado testigos presenciales que estaban sentados detrás de ellas durante el partido a la revista People, cuando se confirmó que Serena Williams, íntima amiga de la exactriz de Hollywood, perdía ante Simona Halep. Dado su estatus, Meghan Markle no podía mostrar tristeza, enfado o decepción y, consciente de ello, Kate Middleton no dudó en pasar su mano por la espalda de su cuñada de manera discreta, en un gesto de evidente consuelo que no fue captado por las cámaras y que solo pudieron apreciar quienes estaban detrás de ellas.

Meghan Markle y el Príncipe Harry protagonizan un nuevo desencuentro familiar

Aunque las vidas de Kate y Meghan no fueron parecidas antes de sus entradas en la Familia Real Británica, lo cierto es que ambas tuvieron que dejar atrás muchas cosas para incorporarse y adaptarse al estricto protocolo inglés. No es de extrañar que, sea cual sea su origen, hayan encontrado un gran apoyo la una en la otra. Sus maridos, además, aparte de hermano son grandes amigos y a pesar de que ahora cada matrimonio hace vida por su parte, todo apunta a que la relación entre ellos es muchísimo mejor que lo que se publica a diario.