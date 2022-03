Si bien James Middleton todavía solo se define como padre perruno en sus redes sociales, su última publicación no ha hecho otra cosa que desatar las alarmas. Con motivo del Día de la Madre en Reino Unido, el hermano de Kate Middleton ha posteado una fotografía que hace pensar que podría estar esperando su primer hijo con Alizée Thevenet. Ya casados y con una relación más que afianzada tras más de cuatro años juntos, la pareja ha desatado los rumores con un texto en su post de Instagram. «Feliz día de la madre (en especial a la mía), a mi abuela, a las madres de las mascotas y las futuras madres», ha escrito el hermano de la duquesa de Cambridge.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Middleton (@jmidy)

Este detalle en el que hace referencia a las futuras madres no ha pasado desapercibido para sus seguidores, quienes dan por hecho que su esposa está embarazada. «Ella está esperando un bebé», «Lo que dice ¿pronto tendrá significado?», «¿Tendréis un bebé?» o «¿Futura mamá? Oh dios mío» son solo algunos de los comentarios que James Middleton ha recibido en una red social en la que cuenta con más de 230.000 seguidores. Podría ser pronto cuando el matrimonio anuncie que están esperando su primer bebé, lo que sería el sexto nieto para los Middleton. Los tres hijos de Kate y Guillermo, los dos de Pipa y James Matthews y el quién sabe si el nuevo integrante de la familia formarían un nuevo equipo con el que estarían muy orgullosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Middleton (@jmidy)

Fue el pasado 11 de septiembre cuando James Middleton y Alizée se dieron el ‘sí, quiero’, una boda muy íntima a la que tan solo asistieron sus familiares más cercanos. En los meses posteriores poco o nada se supo de él, pues, según él mismo reveló, se había tomado un descanso de las redes sociales para centrarse en su etapa como casado. «He estado volcado en aprovechar y disfrutar los primeros meses de esta etapa junto a mi nueva mejor. Me he dado cuenta de que me he tomado un involuntario período de desintoxicación de las redes, lo que imagino no es malo«, dijo James.

Alizée, quien tiene su perfil privado en Instagram, no se ha pronunciado al respecto y James Middleton ha preferido no responder a la curiosidad de sus seguidores. De ser así, se convertirían en padres tres años después de comprometerse y unos meses después de casarse, ya que se vieron obligados por la pandemia a retrasar su boda por culpa del coronavirus. Fue este martes cuando pudimos ver a su hermana, Kate Middleton, quien asistió junto a su marido y sus hijos a la misa funeral del duque de Edimburgo, donde ella, por cierto, se convirtió en una de las mejores vestidas.