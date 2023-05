Harry y Meghan Markle, a un paso de la separación

Harry de Inglaterra contrajo matrimonio con Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. Reino Unido vivió en primera persona el enlace del hijo de Lady Di y el rey Carlos III con una actriz de Hollywood. En la capilla de San Jorge, dentro del propio Castillo de Windsor, celebraron toda una ceremonia de cuento de hadas. Hace tan solo unos días se cumplía el quinto aniversario de ese evento tan señalado y saltaban las alarmas sobre un posible distanciamiento. El hecho de que el pasado viernes ignoraran celebrar esta fecha era muy significativo para los tabloides británicos.

Son muchos los medios, como el Daily Mail, que no salen de su asombro porque no hayan tenido celebración ni gesto público al respecto. Algunos de sus especialistas, incluso, utilizan la palabra "divorcio" para hacer referencia a la situación que se podría avecinar. Tom Bower, periodista inglés y biógrafo de la realeza, incluso asegura que la pareja ya da pasos hacia ello. “Hay muchos en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Enrique”, explica. Sus informaciones apuntan a que, de hecho, ya hacen vida por separado. Tras recibir un premio hace días y verse involucrados en una persecución por Nueva York, The Telegraph desvela que el ambiente entre ellos no sería el mejor. Por eso estarían cada día más distanciados.

Los Duques de Sussex ya se encuentran lejos de la Familia Real Británica. De tomarse esta decisión la situación de Harry con todos ellos podría cambiar. En la Coronación de Carlos III, por ejemplo, acudió en solitario a la Abadía de Westminster y tuvo un papel secundario frente al resto de componentes. El motivo por el que Meghan Markle no acudió a Londres, la celebración del cumpleaños de su hijo, no encajó para muchos. Hace tan solo unos días era el propio maquillador y amigo de la actriz quien ya ponía sobre aviso con sus últimas declaraciones sobre la nostalgia de Harry. Sumaba un nuevo motivo a este distanciamiento asegurando que, aunque tenía claro que "Harry ha encontrado definitivamente su sitio y está muy asentado en California, echa de menos su hogar". A esto se suman otros gestos como cuando Meghan se distanció de Harry y le hizo "una cobra" en pleno partido de los Lakers cuando la "kiss cam" les enfocó para que se dieran un beso ante todos los allí presentes.

Netflix se interesa por una película sobre Harry, Meghan Markle y su historia en Buckingham

Esta separación entre Harry y Meghan Markle, de producirse finalmente, supondría el fin también de proyectos profesionales que la pareja se están planteando. Sobre la mesa está una película basada en su vida en Buckingham. Netflix es el gigante audiovisual con el que han mantenido conversaciones, como apunta The Mirror, para ver la viabilidad real de dicha idea en un futuro no muy lejano. Para tomar la decisión simplemente esperan a ver cómo reacciona el público a 'Scoop'.

Esta película está basada en la entrevista del Príncipe Andrés a la BBC que generó tanta controversia en 2019. Allí intentó defenderse de las acusaciones sobre presuntos abusos y su imagen quedó muy cuestionada después de lo mismo. La historia de realeza británica se ha contado desde muchos prismas y perspectivas, cada vez que Harry o Meghan están involucrados la tensión y los secretos aumentan. Ya sucedió con su entrevista a Oprah Winfrey o con las historias narradas en la biografía de este mismo año del propio príncipe 'Spare'.