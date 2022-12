Todo está listo para el gran estreno de la serie documental que están preparando el príncipe Harry y Meghan Markle para contar su verdad de la mano de Netflix. El gran día está señalado en el calendario para el próximo día 8 de diciembre -la segunda tanda de episodios se estrena el 15 de diciembre- y para ir calentando motores desde la plataforma han publicado un segundo tráiler de ‘Enrique y Meghan’, un nuevo avance que deja al descubierto algunos de los truculentos asuntos en los que los duques de Sussex hacen parada en su recorrido sobre su vida, con especial interés por lo vivido -o más bien sufrido- cuando aún estaban ligados a la familia real británica, hasta que se produjo el denominado ‘Megxit’. Una docuserie que está llamada a volver a atentar contra los cimientos mismos de la monarquía británica, pues la pareja vuelve a la carga con duras acusaciones que no dejarán indiferente a nadie.

El príncipe Harry y Meghan Markle han explicado en esta docuserie con todo lujo de detalles las circunstancias que les empujaron a romper lazos con la familia real británica para emprender una andadura en libertad, sin dar cuentas a nadie. Esto les abre la posibilidad de hacer esta serie y poder denunciar públicamente el “juego sucio”, en palabras del propio Harry, del que fueron víctimas. Lo dice al mostrar con pruebas cómo en un primer momento su mujer era querida por los británicos y que incluso se la llegó a considerar en la “joya de la corona”, pero después todo cambió y se convirtió en la enemiga número uno de la Corona, acusándola de protagonizar escenas polémicas.

Este cambio en la imagen pública de la actriz, para el príncipe, solo responde a un motivo y es que “hay filtraciones, pero también datos falsos”. ¿Quién filtraba estas mentiras? Él no duda en señalar a su propia familia al subrayar que “hay una jerarquía familiar”. El nombre de los acusados será desvelado en los seis capítulos que conforman esta serie que está llamada a dinamitar la paz que ahora reina en Buckingham tras la muerte de la reina Isabel II, como así se ha podido mostrar en el segundo avance de este documental.

Un trabajo audiovisual en el que ellos toman la palabra para hablar de sus momentos más felices como pareja, pero también los instantes horribles que les obligaron a huir de Reino Unido para instalarse al otro lado del charco al considerar que la vida misma de Meghan Markle estaba en peligro y no solo por sus pensamientos suicidas, sino al comprobar que la trágica historia de Diana de Gales se estaba repitiendo y se temían un final igual de duro. “Vi que nunca me iban a proteger”, sentencia ella en el nuevo tráiler, donde pone el foco en su maltrecha salud mental. “Se pusieron en contra de Meghan porque a algunos les interesaba”, asegura también su abogada, que participa en este especial.

Aunque por ahora se desconoce el contenido íntegro de las acusaciones vertidas por el príncipe Harry sobre su propia familia, el cebo no podría ser más demoledor, al considerar que han realizado un “juego sucio” contra su mujer. “Las mujeres que entran en esta institución lo pasan fatal por la presión mediática”, denuncia también el hijo del Rey Carlos III en clara alusión a su madre, que no tiene reparos en causar estragos a su padre y a su hermano, el príncipe Guillermo, que ya están en preaviso con lo que verán y no descartan responder con la misma dureza, pues la familia real está “cansada y frustrada” con este tipo de iniciativas que echa por tierra la imagen pública de la Corona. Otra vez.

Vídeo: Primer tráiler de Netflix

Ya sufrieron la repercusión mediática de las primeras revelaciones de Meghan Markle, que denunció hacer sufrido comentarios racistas sobre ella y su primer hijo, Archie, lo que supuso un tsunami para la familia real. Esto provocó que dieran un paso al frente para negar la mayor y acusar a la actriz de mentir descaradamente, a la vez que se filtraban en medios británicos noticias que venían a subrayar sus supuestas malas artes a la hora de tratar con su equipo en palacio, lo que provocaba que los trabajadores presentasen su renuncia y su dimisión. Es por eso que no parece descabellado que la familia real se vea obligada a contraatacar para defenderse de esta nueva remesa de acusaciones, ahora a modo de serie documental de la mano de Netflix que, sin duda, hará mucho ruido.