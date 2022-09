Coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Diana de Gales, Meghan Markle rompía su silencio y se abría en canal en una entrevista en la que daba nuevos datos sobre su vida con el príncipe Harry. En su conversación con ‘The Cut’, la exactriz reconoció que de haber seguido en la realeza nunca habría podido ir a recoger a Archie al colegio por los 40 cámaras que estarían esperándola a las puertas del colegio. Una afirmación que cae por su propio peso y que los corresponsales británicos de Casa Real se han encargado de desmentir.

Al comienzo de su conversación con ‘The Cut’, Meghan Markle afirmaba con rotundidad que de haber seguido viviendo en Reino Unido jamás podría haber ido a recoger al colegio a Archie puesto que «sería un pase de foto real con un corralito de 40 personas haciendo fotos». Algo que es completamente falso y que se cae por tierra al aplicar el protocolo establecido que hay al respecto. Según ha explicado el editor real de ITV, Chris Ship, tan solo se permite grabar en el primer día de clase de los niños y solo puede haber dos cámaras para captar la entrada de los pequeños. Esas dos personas deberán tener el permiso de la escuela y encargarse de compartir con todos los medios y publicaciones las imágenes captadas. Esto es lo que ocurre también en el primer día de clase de los hijos de los duques de Cambridge, George y Charlotte.

De la misma forma, Chris Ship insiste en que si se diera el caso de que hay alguna persona que capta al joven en el colegio, «ninguna publicación de Reino Unido compraría las imágenes». Lo cierto es que la crítica del veterano corresponsal de Casa Real a ITV ha llamado la atención de todos puesto que es la primera vez que desmiente de forma categórica a la duquesa de Sussex.

Felices de haberse ido de Reino Unido

En su entrevista, Meghan Markle reconocía que tenía un recuerdo agridulce de su vida como miembro activo de la Familia Real Británica. “Solo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la monarquía. Entonces decidimos: ‘Está bien, bien, salgamos de aquí’. Y estamos muy felices de haberlo hecho», comentaba. Dos años después de haberse trasladado a California se siente feliz en su nueva casa. Una casa que ella y el príncipe Harry pagan de su bolsillo, pues han renunciado a sus obligaciones como ‘royals’: “No teníamos trabajo, así que simplemente no íbamos a venir a ver esta casa. No fue posible. Es como cuando era más joven y estabas mirando escaparates. Es como… ‘no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar’. Eso no hace que uno se sienta bien».