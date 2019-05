George Clooney no quiere ser el padrino del hijo de Meghan y Harry

3 ¿Padrino? «Sería muy mala idea»

Durante el estreno de su nueva serie de «Hulu Catch-22», el intérprete ha respondido a la pregunta del millón: «¿Serás el padrino del ‘bebé Sussex’?». Sus palabras fueron claras. «A todo el mundo le gustan los rumores, pero no es verdad». Además, «sería muy mala idea porque no se me daría nada bien. Tengo gemelos y apenas puedo con ellos».