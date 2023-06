El Príncipe Harry desvela que creía que James Hewitt, amante de Lady Di, era su padre

El príncipe Harry ha regresado a Reino Unido, donde debía testificar por el juicio contra el grupo Mirror Group Newspaper. Aunque este lunes 5 de junio no asistió a su cita, un día después sí se ha dejado ver en Tribunal Superior de Londres y lo ha hecho sacando toda la artillería. Así lo demuestran sus últimas declaraciones, en especial, donde se refiere a James Hewitt, quien se dijo que podía ser su padre. Cuando tenía 18 años escuchó por primera vez "un rumor de que mi padre biológico era James Hewitt, un hombre con el que mi madre tuvo una relación después de que yo naciera", una información por la incluso llegó a dudar de su existencia y que atribuye a este y otros diarios.

Las dudas empezaron a sobrevolar sobre Harry, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que las fechas no cuadraban. En el año 2014 supo que la relación de su madre y Lady Di comenzó justo después de que él naciera, aunque eso no evitó el dolor que en los años previos habían provocado en él. "En ese momento, cuando tenía 18 años y había perdido a mi madre solo seis años antes, historias como esta me parecieron muy dañinas y muy reales. ¿Estaban dispuestos los periódicos a poner a hacer dudar al público para que pudiera ser expulsado de la Familia Real?", se cuestiona Harry.

Pero, ¿quién es James Hewitt? Era profesor de equitación y tuvo una relación con Diana de Gales durante aproximadamente cuatro años. En concreto, comenzó en el año 1986, justo dos años después de que Harry naciera, no obstante, su evidente parecido con él hizo saltar las alarmas. Una relación clandestina sobre la que el biógrafo de la princesa de Gales se ha pronunciado en alguna ocasión: "Hewitt fue muy importante para ella".

Fue años después cuando se aseguró en Reino Unido que Harry era hijo de Hewitt debido entre otros detalles al color pelirrojo de pelo que los dos compartían. Si bien él lo negó por activa y por pasiva, Harry no se había pronunciado hasta ahora. "No hay posibilidad alguna de que yo sea su padre. Puedo asegurar absolutamente que no lo soy. Puedo entender el interés de todos, pero Harry ya estaba caminando cuando comenzó mi relación con Diana", dijo en una entrevista al Daily Mail. "Puedo entender el interés de todos, pero Harry ya estaba caminando cuando comenzó mi relación con Diana", añadió.

Aunque James Hewitt en su día sí se mantuvo en silencio, años más tarde -en 1995- publicó un libro llamado 'Nuestro amor prohibido'. No fue su único movimiento, sino que también vendió 64 cartas de amor que le escribió en su día Diana, lo que se vio como una absoluta traición hacia ella.