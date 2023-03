El príncipe Andrés, a un paso de publicar su propia biografía como el príncipe Harry

La biografía del príncipe Harry de Inglaterra, 'Spare', publicado en enero de 2023, abrió una brecha en la Familia Real Británica y parece haber sentado un precedente. Tras la publicación de estas memorias fueron muchos los conflictos personales que salieron a la luz y situarion a Carlos III en una situación comprometida de cara a su próxima coronación. El siguiente que quiere seguir la estela de este es el príncipe Andrés, Duque de York y el segundo hermano del actual monarca regente. De hecho, tal sería el interés que tiene de sacar a la luz sus memorias que ya estaría buscando a algún escritor en Estados Unidos que se hiciera cargo de su relato. Serían, de esta forma, muchos los secretos que desvelaría empezando por su polémico pasado y la relación de amistad con Jeffrey Epstein.

"El pasado del príncipe Andrés es mucho más profundo que el que tiene Harry", confiesan fuentes cercanas a la familia a medios británicos como el Daily Mail. Son los mismos que apuntan a que su búsqueda por territorio norteamericano no sería a ciegas y que ya habría hablado con alguien. Estaría, de hecho, en negociaciones con Daphne Barak, periodista con larga experiencia. Ha firmado, entre otros, la biografía de la estrella musical Amy Winehouse, 'Saving Amy', y el repaso de la enemistad de Donald Trump con el mundo de la cultura, 'Struggling for One America: Trump vs. Hollwyood'. Hay detrás del proyecto dos editoriales interesadas que le ofrecerían una gran cifra: "Andrés necesita encontrar la forma de hacer dinero y mantenerse por si mismo".

Lo cierto es que los escándalos en los que se ha visto envuelto el príncipe Andrés le han llevado a tener que ocupar siempre un segundo plano. Está siendo hace tan solo unos años cuando más protagonismo ha cobrado, después de la muerte de su madre, la reina Isabel II. Uno de esos gestos ha sido recibir de la mano de su hermano, Carlos III, las llaves de la peculiar casa de campo Frogmare Cottage. Este hogar tan característico de la campiña inglesa del siglo XVII era la residencia que tenían Harry y Meghan Markle asignada. Aquí vivian cuando estaban en Reino Unido y cuando lo visitiban ahora. Sin embargo, su padre decidió retirarles el permiso y otorgárselo al Duque de York.

El príncipe Andrés, a un paso de retractarse y abrir el caso por supuesto abuso sexual

El príncipe Andrés siempre ha estado envuelto en polémica. La más grande de todas viene de años atras, cuando Virginia Giuffre le denunció por supuestos abusos sexuales. Estos habrían sucedido cuando esta era menor de edad, como parte del denominado 'caso Epstein'. Tras años de litigios firmó un acuerdo económico más allá de la justicia con ella para que la exposición publica cesase. Fue Isabel II la que, como regente, logró que se alcanzara este acuerdo y se evitara mayor conflictos. Desde que en febrero de 2022 se publicara la aceptación parece que el Duque de York está buscando la forma de reabrir el caso y retractarse.

Este ya habría recaudado 10 millones de euros para empezar todo el procedimiento y dejar atrás esta firma, que le evitó sentarse en el banquillo. Todo vendría derivado por la posibilidad de que la víctima ahora estuviera intentando modificar su acusación. Todo esto lo sabe por su abogado Alan Dershowitz, al cuál señala directamente. Tenía interpuesta una demanda contra él en que apuntaba a un fallo al acusar todo esto de abuso y ahora la estaría intentando retirar.