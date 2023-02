El mayordomo de Lady Di destapa la agresividad de Carlos III: "Me tiró un libro, tiene mucho temperamento"

El mayordomo de Lady Di tiene secretos en su poder que nadie imaginaría. Vivencias que se llevará a su tumba y que no piensa compartir jamás, sin embargo, hay otras que ha sacado a la luz ante Risto Mejide en 'Viajando con chester'. Meses antes de la coronación de Carlos III, Paul Burrel ha desvelado el complicado carácter de su jefe, el cual le mostró tras una bronca con Diana de Gales cuando ambos todavía estaban casados. Si bien en un primer momento trabajó mano a mano con la Reina Isabel, años después se convirtió en la sombra de Diana, siendo él su mayor confesor y en quien ella buscaba absoluta verdad. "Una noche la princesa que charlaba mucho conmigo me llamó y me preguntó dónde estaba Carlos. Quería saber dónde había ido porque yo sabía siempre donde estaba. Le dije que no era justo que me pusiera en esa situación y que hablaría con él por la mañana. Sabía que no estaba en casa y dijo saber donde estaba...A primera hora le llamó y 5 minutos después me llamó él a mi timbre de avisos, fui a la biblioteca y él me pidió que cerrara la puerta", comienza diciendo Paul en su relato. La tensión se mascaba en el ambiente, aunque él no pensó que Carlos sería capaz de incomodarle hasta ese punto.

El príncipe Carlos se sintió traicionado y desconfió de Paul, quien pensó que había dado más información de la cuenta sobre su salida nocturna. No obstante, nada más lejos de la realidad. "Me preguntó si había hablado con la princesa y qué le había contado. Le dije que solo le había dicho que estaba fuera, él me preguntó por qué lo había dicho y yo dije que tan solo porque era verdad. Me preguntó si no podía mentir por él y me dijo que era el príncipe, que él pagaba mi sueldo y que yo iba a hacer exactamente lo que me pedía. Se puso de color azul, me tiró un libro, pero lo esquivé y pensé que era hora de marcharme. Cinco minutos más tarde se calmó y me pidió disculpas. Tiene mucho temperamento y no ha cambiado, quiere que las cosas se hagan como él quiere. Es el rey", apunta Paul.

No es la primera vez que se habla de las salidas de tono de Carlos III. El rey tras la muerte de su madre ha mostrado otra cara en actos públicos, instantes que inevitablemente se han convertido en noticia. Ejemplo de ello cuando demostró tener poca paciencia durante una firma de documentos, tanto es así que delante de todos deslizó "no puedo soportar esta maldita cosa", refiriéndose a la tinta que manchaba sus dedos. No era la primera vez que sucedía, prueba de ello, cuando se le escuchó decir durante un posado con sus hijos en la nieve que "odiaba hacer eso" y que los periodistas "eran una maldita gente", palabras que coparon titulares.

Paul ha visto la evolución de varios miembros de la familia real británica, el inicio de relaciones o incluso la ruptura de matrimonios que acabaron de la peor manera esperada. De hecho, el mayordomo de Lady Di también ha hablado durante su incendiaria entrevista sobre el final del matrimonio formado por ella y Carlos: "Nunca nadie le ha dicho que no, excepto Diana. Ahí se complicaron las cosas. Se atrevió a decir que no y pagó un precio", finaliza.