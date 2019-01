El Duque de Edimburgo pide perdón a las víctimas del accidente

2 La carta ha sido enviada a las dos mujeres, de 42 y 28 años

Dentro de la nota, el monarca escribe: “Me gustaría que supieran cuánto lamento mi participación en el accidente en la encrucijada de Babingley. El sol brillaba sobre la carretera principal. En condiciones normales, no tendría ninguna dificultad en ver el tráfico que viene de la dirección de Dersingham, pero solo puedo imaginar que no vi venir el coche y estoy muy arrepentido. Me sentí muy afectado después del accidente, pero también aliviado, ya que ninguno de ustedes resultó gravemente herido. Cuando la multitud comenzó a agolparse, un oficial de la policía local me recomendó que regresara a Sandringham. A partir de ese momento me enteré de que una de ustedes se lesionó el brazo. Lamento profundamente esta lesión. Le deseo una pronta recuperación de esta experiencia tan angustiosa. Phillip”, escribió el Duque a la Sra. Fairweather.