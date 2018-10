El boicot de los británicos a la millonaria boda de Eugenia de York

3 Los padres ‘pagan’

Cuando se case, Eugenia seguirá manteniendo su título de Princesa y Alteza Real, pero ya no podrá llevar el apellido De York, pasando a ser simplemente la Señora Brooksbank. Su marido no recibirá ningún título real. A su favor juega que Eugenia no perciba ninguna asignación oficial por parte de su abuela la Reina, lo cual sin duda hubiera subido el nivel de indignación de los británicos. Sus padres, Andrés y Fergie, serán los anfitriones del enlace y pagarán la boda, cuyo coste total se estima en unos 2,7 millones de libras. Es decir, unos 3.035.000 euros. Aunque de la partida de seguridad no se ocuparán ellos, sino los contribuyentes.