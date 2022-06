A punto de cumplir 75 años y después de que la Reina Isabel II expresara su firme deseo de que deberá reinar cuando el príncipe Carlos llegue al trono, Camilla Parker Bowles se ha abierto en canal como nunca antes lo ha hecho. La duquesa de Cornualles ha abierto su corazón y ha reconocido cómo llevó la persecución mediática a lo largo de todos estos años, ha desvelado cuál es su mayor adicción, así como algunos aspectos íntimos de su relación con el hijo de la Reina de Inglaterra.

No estamos acostumbrado a verla hablar y mucho menos conceder entrevistas. Sin embargo, a punto de cumplir 75 años, Camilla Parker Bowles ha concedido una entrevista a ‘Vogue UK’ en la que ha confesado que tiene una fuerte adicción al Wordle, un famoso juego online en el que cada día hay que adivinar una palabra en la menor cantidad de intentos posible. Un divertido y popular pasatiempo que le lleva a conectar con su nieta dado que le gusta comparar sus puntuaciones. «Me ha enviado un mensaje en el que me ha dicho que lo ha completado en tres movimientos. Le he dicho: ‘Lo siento, yo lo he hecho en dos’. Es muy satisfactorio cuando te dice lo brillante que eres», cuenta entre risas.

Sobre su matrimonio con el hijo de la Reina Isabel II desvela que no es fácil encontrar mucho tiempo para pasar juntos, aunque hacen todo lo posible para juntarse. «Muchas veces es como los barcos que pasan por la noche, pero siempre nos sentamos juntos y tomamos una taza de té y hablamos del día. Tenemos un momento. Es muy bonito ponerse al día cuando tenemos un poco tiempo. Cuando nos vamos de viaje, lo mejor es que nos sentamos a leer nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque saber que no tienes que conversar. Simplemente te sientas y estáis juntos», relata. En su tiempo libre, le gusta dar paseos, sentarse a leer y hacer un poco de jardinería.

Durante años, la duquesa de Cornualles ha batallado contra la opinión pública a raíz de la muerte de Lady Di y las continuas comparaciones con ella. Sobre todo este tiempo, la mujer del príncipe Carlos reconoce que no sido fácilmente estar sometida al escrutinio público y entender que siempre iba a tener que vivir con eso. «A nadie le gusta que le miren todo el tiempo y que le critiquen. Pero me sobrepongo a ello y sigo adelante», cuenta.

Le gustaría retroceder en el tiempo

Camilla Parker Bowles ha llegado a una edad en la que cuenta que le gustaría retroceder en el tiempo, aunque está preparada para todo lo que tiene que venir. «Mi madre falleció a los 72 años, así que he sobrevivido a mi madre, lo cual es bastante extraño. Simplemente aceptas que eres quien eres. No puedes hacer mucho más por ti misma. Te toca ser una persona de 75 años», reflexiona. Insiste en que cuando sea reina consorte seguirá con sus labores de ayuda a mujeres maltratadas puesto que considera que «aún queda mucho que hacer», así como sus labores con los refugiados que viven en el sur de Londres.