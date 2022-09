Conmoción en Westminster Hall. Las fuerzas de seguridad han arrestado a un hombre que se saltó el cordón de seguridad y se abalanzó sobre el ataúd de la Reina Isabel II. El altercado tuvo lugar este viernes, 16 de septiembre, sobre las 22 horas, poco después de la vigilia de los Príncipes.

Police have made an arrest after a man appeared to rush towards the Queen's coffin on Friday.

Footage showed a dark skinned man being swiftly surrounded by several security guards & police officers in front of onlookers, before he was removed from the floor of Westminster Hall pic.twitter.com/6Ka9e0RsOE

— Doll Master (@UK_Doll_Master) September 17, 2022