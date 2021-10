Carla Vigo y su ajustadísimo vestido en su última fiesta de cumpleaños ha provocado un aluvión de críticas y su estilista la ha defendido.

El último vestido que Carla Vigo ha lucido en su fiesta de cumpleaños le ha costado un aluvión de críticas. Era muy ajustado, por lo que marcaba su figura y eso no ha terminado de conquistar a todo el mundo por igual. Numerosos han sido los mensajes que cuestionaban su elección, de hecho, más de uno la increpaba diciendo que no se podía permitir este tipo de vestidos con su estructura. Muy enfadada con los improperios recibidos, la sobrina de la Reina Letizia ha alzado la voz para reivindicar su derecho a ponerse lo que ella quiere y no lo que le gusta al resto. «Me esperaba comentarios así, pero la cosa es que me los esperaba porque con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía. Yo me veía una diosa con ese vestido y a quien no le guste, que mire a otro lado», escribió. Pero ¿qué opina su estilista de este revuelo?

José Perea, como se llama el creador de su último ouftit, considera que se tiene que seguir luchando por ser libres y por ello cree que Carla Vigo ha sido una de sus mejores modelos. La joven no tiene miedo al qué dirán, aunque Perea insiste en que se debe respetar lo que cada uno quiera ponerse, más aún si Carla se sintió única al lucir esta pieza. «Soy el primero que defiende que cada uno se ponga lo que le dé la gana y que tenga cero complejos. Lo más guay de mi trabajo es ver cómo la gente se siente guapa y única. ¿Alguien preguntó cómo se sintió ella antes de opinar Carla, haces mucho bien haciendo este tipo de reivindicaciones y luciendo lo que a ti te gusta», ha espetado el estilista.

José Perea ha defendido así a Carla Vigo, quien no duda en responder a algunos de sus haters. La actriz no suele fijarse demasiado en lo que opina el resto, eso sí, en más de una ocasión ha estallado contra usuarios de redes sociales, pues considera innecesarios ciertos comentarios. En especial, los dirigidos a su físico o a su relación con la Familia Real y es que ella no quiere entrar a detallar, por ejemplo, los temas relacionados con su tía o con sus primas. Sí que habló más sobre ello en la entrevista que concedió a la revista SEMANA hace unos meses, donde explicó que le había costado asumir quién era. La sobrina de la Reina ha cambiado mucho en esta última etapa y ahora parece que está centrada en su carrera de actriz, la cual quiere desarrollar al máximo, ya que es su verdadera pasión.